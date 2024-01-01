Яку землю можна приватизувати під час мораторію.

З 1 липня 2021 року в Україні набув чинності закон, який частково зняв мораторій.

, до 1 січня 2024 року

Земельні ділянки під приватними будинками. Якщо громадянин володіє будинком, який стоїть на державній або комунальній землі, він має право на приватизацію ділянки під цим будинком.

Якщо громадянин володіє будинком, який стоїть на державній або комунальній землі, він має право на приватизацію ділянки під цим будинком. Земельні ділянки для особистого сільського господарства. Це ділянки, призначені для ведення особистого господарства або садівництва.

Це ділянки, призначені для ведення особистого господарства або садівництва. Землі для дачної забудови або ведення садівництва. Громадяни, які користуються землями для дач або садівничих товариств, також можуть їх приватизувати.

Громадяни, які користуються землями для дач або садівничих товариств, також можуть їх приватизувати. Ділянки для індивідуального будівництва та обслуговування житлового будинку. Ділянки, виділені під житлове будівництво, можуть бути приватизовані громадянами для подальшого користування.

Звернення до органу місцевого самоврядування. Громадянин подає заяву на приватизацію ділянки до місцевої ради або іншого уповноваженого органу. До заяви додається пакет документів, що підтверджує право користування землею (наприклад, документи на будинок або рішення про виділення ділянки). Отримання дозволу на розробку технічної документації. Після розгляду заяви місцева влада видає дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. Розробка технічної документації. На підставі отриманого дозволу ліцензовані фахівці розробляють технічну документацію, яка визначає межі ділянки та її правовий статус. Затвердження документації місцевою радою. Після розробки технічної документації її необхідно подати на затвердження органом місцевого самоврядування. Отримання свідоцтва про право власності. Після затвердження технічної документації громадянин отримує свідоцтво про право власності на земельну ділянку. Реєстрація права власності. Останнім етапом є державна реєстрація права власності на ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно .

Приватизація земельної ділянки – це процес переходу землі з державної або комунальної власності у приватну власність громадян. Однак в Україні існує ряд обмежень щодо обігу земель, що впливає на можливість приватизації. У цій статті розглянемо, що таке мораторій на продаж землі, які ділянки можна приватизувати в умовах його дії, та як це можна зробити.– це тимчасове законодавче обмеження, яке забороняло продаж або відчуження таких земель. Він діяв в Україні з 2001 року і охоплював більшість сільськогосподарських земель, обмежуючи можливості їх купівлі-продажу.Згідно з нимкупувати землі сільськогосподарського призначення можуть тільки фізичні особи — громадяни України, і вони мають право володіти до 100 га землі. Юридичним особам дозволено буде купувати землі лише з 2024 року, але з певними обмеженнями щодо концентрації земельних ділянок.Проте, незважаючи на часткове скасування мораторію, існують обмеження, які регулюють процес купівлі земель, а також умови їх використання та володіння.Незважаючи на мораторій, громадяни України мають право на приватизацію деяких типів земельних ділянок для власних потреб. Приватизація означає передачу землі з державної або комунальної власності у приватну.Приватизація не поширюється на землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, які поки що залишаються під мораторієм.є юридичною процедурою, яка включає кілька етапів. Щоб успішно оформити право власності на землю, необхідно дотримуватися встановленого законодавством порядку.Приватизація землі надає власнику офіційне право на розпорядження нею. Це дозволяє громадянину продавати, дарувати, заповідати чи використовувати земельну ділянку як заставу для отримання кредиту. Приватизація також сприяє юридичному врегулюванню меж ділянки, що допомагає уникнути спорів із сусідами.Приватизація земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності, є важливим процесом для громадян, що володіють приватними будинками або використовують землі для особистих потреб. Мораторій на продаж сільськогосподарських земель все ще діє частково, але приватизація дозволяє власникам закріпити свої права на землю та захистити свої інтереси. Оформлення права власності допомагає уникнути багатьох проблем у майбутньому та дає можливість повноцінно розпоряджатися своєю землею.