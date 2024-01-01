Аліменти з військових

- Щомісячне грошове забезпечення — це основний дохід, який військовослужбовці отримують за свою службу.
- Щомісячну додаткову винагороду, встановлену на період дії воєнного стану — ця виплата є додатковою до заробітної плати і також підлягає стягненню на аліменти.
- Добровільний порядок — колишнє подружжя може укласти угоду, у якій будуть передбачені нові умови виплат.
- Судовий порядок — при неможливості досягнення згоди добровільно, зміна розміру або умов виплат проводиться через суд, де враховуються всі зміни у доходах платника.
У 2024 році аліменти із військовослужбовців стягуються як з постійних, так і з тимчасових доходів, включаючи бойові виплати. Важливо пам’ятати, що стягнення регулюється судовими рішеннями або домовленостями між сторонами, і суд враховує всі види доходів для забезпечення потреб дитини.
Для розбору Вашої ситуації, консультації чи юридичного супроводу, звертайтеся через особисті повідомлення +380663475280 (вайбер, телеграм).
Для розбору Вашої ситуації, консультації чи юридичного супроводу, звертайтеся через особисті повідомлення +380663475280 (вайбер, телеграм).
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Юрист Калашникова Лілія. Фаховий напрямок - питання, пов'язаний із військовою службою, мобілізацією, виїздом за кордон.