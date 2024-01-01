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На Волині начальник військкомату (ТЦК) за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам

Новини регіону / Волинська область 21-лис, 2024, 09:519 prov 0
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора начальнику одного із відділень РТЦК та СП у Волинській області і громадянину повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, підозрювані отримали від двох військовозобов’язаних чоловіків 6 тис доларів США. За ці кошти підозрювані обіцяли поставити їх на військовий облік в РТЦК та СП, оновити облікові дані та видати військово-облікові документи.
Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів.
Проведено обшуки за місцями їх проживання та роботи, вилучено 60 тис доларів США, понад 6 тис євро та 170 тис грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу УСР в Волинській області ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело.
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