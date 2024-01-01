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На Рівненщині планують збудувати Бахмут для переселенців за $111 млн

Рівненська область / Новини регіону 25-лис, 2024, 08:219 prov 45
У селищі Гоща на Рівненщині планують збудувати квартал для переселенців, що інтуїтивно повторюватиме кордони Бахмута. Вартість проєкту сягне 111 млн доларів.
Про це повідомляє холдинг «Метінвест» та локальне видання «Бахмут.in.ua».
Проєкт передбачає будівництво дво- та чотириповерхових будинків, в яких, згідно з концепцією, зможуть розселитися до 3 тисяч людей. В одному чотириповерховому будинку повинно бути від 30 квартир.
Також планується збудувати школу, дитячий садок, амбулаторію та облаштувати зелену зону. Загалом квартал охопить площу у 10 га. Збудувати Бахмут на Рівненщині планують за три роки, а попередня вартість робіт сягне 111 млн доларів.
Як пояснив заступник начальника військової адміністрації Бахмута Олександр Марченко, ще у 2023 році «Метінвест» розробив концепцію відбудови одного з кварталів Бахмута. 
Та поки місто в окупації, міська влада вирішила відтворити його в іншому місці, щоб допомогти переселенцям з житлом, зазначив Марченко.
«Ми взяли цю концепцію і поїхали містами. У нас народилася ідея відтворити мінікопію Бахмута на території дружньої громади селища Гоща. Це перший проєкт в Україні, який не лише про будівництво, а й про людей», — сказав Марченко.
Спершу проєкт хотіли втілити в селищі Баришівка на Київщині, але громада відмовилась. Однак ідею підтримав селищний голова Гощі в Рівненській області.
Наразі, за словами Марченка, МВА шукає спонсорів та думає над законодавчим рішенням, яке б дозволило владі Бахмута будувати квартал в іншій громаді. 
Крім того, ще треба провести опитування місцевих жителів Гощі, чи хочуть вони, аби на території їхнього селища відтворили місто з Донеччини.
Житло у новому Бахмуті планують розподіляти серед бахмутян. За словами заступника начальника МВА, є два варіанти для розподілу житла — за пільговими категоріями та за прикладом «містечка Хансена» на Київщині, коли спонсор самостійно обирає категорії людей, яким хоче надати житло.
У листопаді 2023 року «Вільне радіо» повідомляло, що до повномасштабної війни у Бахмутському районі жили 220 275 людей, 71 094 з них — у самому Бахмуті. За інформацією Мінсоцполітики, більшість людей, які евакуювалися з Бахмутської громади, виїхали до 36 міст України. Це 26 836 людей.

Переселенці в Україні

За даними Міністерства соціальної політики, станом на 22 жовтня в Україні нараховувалося 4,6 млн переселенців, що на 300 тисяч менше, ніж було на початку року. Найбільше ВПО зареєстровано в Донецькій та Харківській областях.
З початку повномасштабної війни уряд підтримував громадян, які змушені були стати ВПО, запровадивши допомогу на проживання.
З 1 березня виплати продовжили, проте не всім. Першочергово — тим людям, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важкохворих чи людей з інвалідністю, не мають доходів чи мають низькі доходи.
У 2025 році допомогу переселенцям не планують збільшувати, але хочуть надати субсидію на оренду житла, повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 
Джерело.
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