На Рівненщині планують збудувати Бахмут для переселенців за $111 млн

Про це повідомляє холдинг «Метінвест» та локальне видання «Бахмут.in.ua».
Проєкт передбачає будівництво дво- та чотириповерхових будинків, в яких, згідно з концепцією, зможуть розселитися до 3 тисяч людей. В одному чотириповерховому будинку повинно бути від 30 квартир.
Також планується збудувати школу, дитячий садок, амбулаторію та облаштувати зелену зону. Загалом квартал охопить площу у 10 га. Збудувати Бахмут на Рівненщині планують за три роки, а попередня вартість робіт сягне 111 млн доларів.
Як пояснив заступник начальника військової адміністрації Бахмута Олександр Марченко, ще у 2023 році «Метінвест» розробив концепцію відбудови одного з кварталів Бахмута.
Та поки місто в окупації, міська влада вирішила відтворити його в іншому місці, щоб допомогти переселенцям з житлом, зазначив Марченко.
«Ми взяли цю концепцію і поїхали містами. У нас народилася ідея відтворити мінікопію Бахмута на території дружньої громади селища Гоща. Це перший проєкт в Україні, який не лише про будівництво, а й про людей», — сказав Марченко.
Спершу проєкт хотіли втілити в селищі Баришівка на Київщині, але громада відмовилась. Однак ідею підтримав селищний голова Гощі в Рівненській області.
Наразі, за словами Марченка, МВА шукає спонсорів та думає над законодавчим рішенням, яке б дозволило владі Бахмута будувати квартал в іншій громаді.
Крім того, ще треба провести опитування місцевих жителів Гощі, чи хочуть вони, аби на території їхнього селища відтворили місто з Донеччини.
Житло у новому Бахмуті планують розподіляти серед бахмутян. За словами заступника начальника МВА, є два варіанти для розподілу житла — за пільговими категоріями та за прикладом «містечка Хансена» на Київщині, коли спонсор самостійно обирає категорії людей, яким хоче надати житло.
У листопаді 2023 року «Вільне радіо» повідомляло, що до повномасштабної війни у Бахмутському районі жили 220 275 людей, 71 094 з них — у самому Бахмуті. За інформацією Мінсоцполітики, більшість людей, які евакуювалися з Бахмутської громади, виїхали до 36 міст України. Це 26 836 людей.
Переселенці в УкраїніЗа даними Міністерства соціальної політики, станом на 22 жовтня в Україні нараховувалося 4,6 млн переселенців, що на 300 тисяч менше, ніж було на початку року. Найбільше ВПО зареєстровано в Донецькій та Харківській областях.
З початку повномасштабної війни уряд підтримував громадян, які змушені були стати ВПО, запровадивши допомогу на проживання.
З 1 березня виплати продовжили, проте не всім. Першочергово — тим людям, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важкохворих чи людей з інвалідністю, не мають доходів чи мають низькі доходи.
У 2025 році допомогу переселенцям не планують збільшувати, але хочуть надати субсидію на оренду житла, повідомляв прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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