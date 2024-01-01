У грудні Україна отримає від ЄС додаткові 4,2 млрд євро: на що витратять кошти

Європейський Союз у грудні 2024 року надасть Україні додаткові 4,2 млрд євро для підтримки бюджету в умовах російського повномасштабного вторгнення. Крім того, з січня 2025 року Київ щомісяця отримуватиме від ЄС по 1,5 млрд євро.Таке оголошення президент Європейської ради Антоніу Кошта зробив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в неділю, 1 грудня. За його словами, ці кошти надходять із доходів від заморожених російських активів.За його словами, Україна зможе використовувати їх для військових потреб."Вже цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 млрд євро для того, щоб підтримати український бюджет. На додачу до цього, починаючи з наступного місяця, ми будемо надавати ще цілий рік кожного місяця 1,5 мільярда євро допомоги", – сказав Кошта.Також він наголосив, що ЄС готує 15-й пакет санкцій проти "путінського режиму" і продовжить тиснути на російську економіку, щоб послабити спроможність країни вести війну проти українського народу.Раніше повідомлялося, що Європейська Рада ухвалила рішення про виділення Україні 4,1 млрд макрофінансової допомоги у межах програми Ukraine Facility. У Міністерсві економіки зазначали, що ця сума має надійти до державного бюджету до кінця 2024 року.Кошти в межах Ukraine Facility виділяються після виконання певних індикаторів. В Єврокомісії позитивно оцінили виконання дев'яти індикаторів за третій квартал року.Крім того, глава українського уряду Денис Шмигаль раніше оголосив, що Євросоюз підписав меморандум про надання Україні макрофінансової допомоги на 18,1 млрд євро в межах пакета G7. Кошти забезпечуються прибутками від заморожених російських активів.