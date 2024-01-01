Аліменти з військових

Щомісячне грошове забезпечення — це основний дохід, який військовослужбовці отримують за свою службу.

— це основний дохід, який військовослужбовці отримують за свою службу. Щомісячну додаткову винагороду, встановлену на період дії воєнного стану — ця виплата є додатковою до заробітної плати і також підлягає стягненню на аліменти.

Добровільний порядок — колишнє подружжя може укласти угоду, у якій будуть передбачені нові умови виплат.

— колишнє подружжя може укласти угоду, у якій будуть передбачені нові умови виплат. Судовий порядок — при неможливості досягнення згоди добровільно, зміна розміру або умов виплат проводиться через суд, де враховуються всі зміни у доходах платника.

У 2024 році аліменти із військовослужбовців стягуються як з постійних, так і з тимчасових доходів, включаючи бойові виплати. Важливо пам’ятати, що стягнення регулюється судовими рішеннями або домовленостями між сторонами, і суд враховує всі види доходів для забезпечення потреб дитини.

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Згідно із чинним законодавством України, а саме Постановою КМУ № 1263, аліменти можуть стягуватись із різних видів доходів військовослужбовців, включаючи:У випадку змін у фінансовому стані військовослужбовця або умов його служби, стягнення аліментів може бути змінено, зокрема: