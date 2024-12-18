Генасамблея ООН в оновленій резолюції вперше назвала загарбницькою війну росії проти України

Генеральна Асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", яку підтримали 81 країна.

Генеральна Асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь", яку підтримали 81 країна.

Основні положення резолюції

Підтримка суверенітету України:

Генасамблея ООН підтвердила територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах та невизнання будь-яких змін статусу українських територій, а також закликала росію негайно припинити агресію та вивести свої війська. Визнання загарбницької війни рф:

Резолюція стала першою, де дії росії в Україні офіційно названо "загарбницькою війною" (англ. War of aggression against Ukraine). Права військовополонених:

Генасамблея засудила тортури, жорстоке поводження та сексуальне насильство щодо українських військовополонених, закликавши рф забезпечити доступ міжнародних гуманітарних організацій до місць їх утримання та сприяти повному обміну військовополоненими. Захист депортованих дітей:

У документі йдеться про припинення депортації українських дітей, вимогу надати повний список депортованих та повернути їх додому. Підрив Каховської ГЕС:

РФ визнана відповідальною за катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС, включаючи економічні, екологічні та гуманітарні збитки. Атаки на цивільну інфраструктуру:

У резолюції засуджуються обстріли портової інфраструктури України, блокада портів і погрози цивільному судноплавству, які загрожують глобальній продовольчій безпеці. Моніторинг порушень:

Генеральна Асамблея ООН закликала до посиленого моніторингу дотримання прав людини на окупованих територіях, незаконного утримання під вартою цивільних українських громадян, застосування тортур та катувань, дискримінація мешканців тимчасово окупованих територій. "Список ганьби":

Російські збройні сили та афілійовані з ними формування вдруге включено до списку країн, що вчиняють злочини проти дітей, зокрема за вбивства дітей, атаки на школи та лікарні в Україні.

"Закликаємо всі держави-члени ООН продовжувати чинити тиск на державу-агресора заради відновлення справедливості та сталого миру в Україні та світі в цілому. Повернення до верховенства права та поваги до основоположних свобод сприятиме зміцненню європейської та глобальної безпеки, запобігатиме повторенню подібних злочинів у майбутньому", наголосили в МЗС.

Про це пише Рубрика, посилаючись на Міністерство закордонних справ України.Цей документ охоплює ситуацію з правами людини на всіх тимчасово окупованих рф територіях України, що забезпечує посилений моніторинг з боку ООН та міжнародної спільноти до усіх злочинів та грубих порушень, які вчиняє російська окупаційна влада проти місцевих людей на цих територіях.Україна висловила подяку всім країнам, які підтримали цей документ, наголошуючи, що резолюція є важливим кроком до відновлення верховенства міжнародного права.Нагадаємо, що у листопаді внаслідок атак рф в Україні загинули щонайменше 165 цивільних і ще 887 отримали поранення, з них восьмеро дітей загинули та 57 отримали поранення.