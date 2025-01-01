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Військовий юрист

Віднині у США буде лише дві статі, які визначив Бог

Війна з московитами / Україна і світ / Політика 21-січ, 2025, 21:499 swet 175
Франклін Грем , відомий євангеліст , помолився за президента Трампа на інавгурації.
Є чому вчитись українським політикам.
Перед Богом схилили голови і ті, що пропагували політику третьої статі ( воно).
"Від сьогодні, і це буде офіційна політика нашої країни, що є тільки дві статі, – жіноча і чоловіча, як визначено Богом.
У Сполучених Штатах тільки дві статі", – заявив він.
Раніше Трамп пообіцяв “зупинити трансгендерне божевілля” у перший же день свого президентства, оскільки республіканці контролюватимуть обидві палати Конгресу та Білий дім.
До речі, Франклін Гремм і Міссія "Сумка самарянина" три роки співпрацювали з українськими Церквами ХВЄ, допомагаючи гуманітарними наборами населенню, що постраждало від війни.
Нехай Благословить Господь президента США. Нехай Дональд Трамп не забуває про багатостраждальну Україну і зробить все можливе для завершення війни!
Світлана Коток.
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