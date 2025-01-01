Опитування показало, скільки українців хочуть виїхати із країни після відкриття кордонів

Близько 70% мешканців хочуть залишитися в Україні, навіть якщо кордони відкриють для всіх категорій населення. Виїхати хотів би 21%, ще 9% не змогли відповісти.
Соцопитування провели Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та Центр Разумкова. Дослідження проводилося з 29 листопада до 14 грудня 2024 року.
Запитання звучало так: "У разі відкриття кордону для всіх категорій населення, чи хотіли б Ви виїхати в іншу країну для постійного проживання?".
25% чоловіків і 17% жінок відповіли ствердно. Виїхати найчастіше виявляли бажання молоді респонденти віком від 18 до 29 років (33%).
Чим старша вікова група, тим меншою була частка тих, хто хотів проживати за кордоном:
– серед українців віком від 30 до 39 років цей показник становить 27%;
– 40-49 років – 23%;
– 50-59 років – 16%;
– 60 років і більше – 9%.
26,5% респондентів, які до повномасштабного вторгнення проживали у східних областях, погодилися, що хотіли б виїхати за кордон на постійне місце проживання. Серед тих, хто мешкав на заході, таких було 23%. Далі йдуть жителі центру (19%) і півдня (12%).
Ті, хто не проти переїхати, основними причинами називали:
– відсутність можливостей для розвитку – 30,5%;
– загроза життю внаслідок ведення бойових дій – 29%;
– недостатня соціальна підтримка з боку держави – 29%;
– бажання возз'єднатися з рідними – 26%;
– бажання вивезти рідних, які залежать від респондента – 23%;
– неможливість знайти роботу відповідно до вимог – 21%.
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