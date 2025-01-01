У Рівному прогримів вибух біля ТЦК. Є загиблий

У Рівному прогримів вибух біля обласного ТЦК, повідомила поліція. Відомо про одного загиблого.

Місцева преса повідомляє, що вибух чули мешканці Покровського району на вулиці Грабника, де розташований обласний ТЦК, і що на місце події виїхали три карети швидкої.

Джерела місцевого видання Радіо Трек повідомляють, що хтось проніс вибухівку у приміщення ТЦК і активував її.

Вибух трапився в один день із вбивством працівника ТЦК на автостанції в Пирятині Полтавської області.

Чоловік застрелив військового ТЦК і втік із одним із мобілізованих, яких супроводжував цей солдат.

Він погрожував військовому мисливською рушницею, вимагаючи зброю, а коли той відмовився, вистрелив у нього.

Військовий загинув на місці.

У Полтавській області через кілька годин затримали і нападника, і мобілізованого, який втік разом із ним.

Через невдоволення подекуди жорсткими методами мобілізації за останні два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україні було багато конфліктів між цивільними громадянами військовими ТЦК.

Через підвищення суспільної напруги деякі представники влади навіть закликали провести реформу територіальних центрів укомплектування, передавши їх у підпорядкування міністерству оборони.