Чи може Україна захистити себе без членства в НАТО: експерти назвали можливі сценарії

Президент США Дональд Трамп чітко вірить у те, що може укласти угоду, завдяки якій в Україні закінчиться війна. Однак справжній виклик полягає не лише в тому, щоб бойові дії зупинилися, а й в тому, аби Україна мала довгострокові безпекові гарантії. Загалом, це можливо зробити, вважають очільник кафедри генерала Джона Вессея в Раді міжнародних відносин Пол Б. Стейрс та керівник кафедри Філа Найта з питань оборони і стратегії в Інституті Брукінгса (США) Майкл О'Хенлон."Припинення вогню зазвичай досягається тоді, коли обидві сторони визнають, що не можуть досягти своїх воєнних цілей шляхом продовження бойових дій принаймні не відразу і не за прийнятну ціну. Після майже трьох років війни в Україні, яка забрала сотні тисяч життів і зруйнувала економіку обох країн, цей момент близький. Дійсно, Україна і Росія окремо заявили про свою готовність вступити в мирні переговори. Президент України Зеленський навіть зазначив, що готовий відкласти обговорення статусу територій, окупованих російськими військами, на більш пізній термін разом з не менш чутливими питаннями, пов'язаними з воєнними злочинами та репараціями", - нагадали експерти у матеріалі для 19fortyfive.Водночас автори наголошують, що для обох сторін прийняття такої угоди буде залежати від гарантій, які вони отримають щодо своєї майбутньої безпеки. Зокрема для України буде достатньо перспективи вступу до НАТО та отримання взаємних гарантій безпеки. Однак для Росії лише певне розуміння того, що Україна не вступить до Альянсу, зробить припинення вогню допустимим."Однак ця, здавалося б, непримиренна головоломка зараз є більш-менш спірною. Ймовірність вступу України до НАТО завжди була невеликою, а з обранням Дональда Трампа, який ніколи не був найбільшим прихильником нових дорогих зобов'язань США у сфері безпеки, вона ще більше зменшилася. Тому зараз завдання полягає в тому, щоб переконати Путіна в тому, що Росія більше нічого не виграє від продовження війни, і водночас переконати Зеленського в тому, що Україна більше нічого не втратить, якщо припинить воювати", - підкреслюють Стейрс та О'Хенлон.Таким чином США та їхні союзники можуть примножити проблеми Росії, якщо вона не піде на перемовини, а саме дадуть Україні більше зброї та запровадять потужніші санкції."Президент Трамп вже заявив про це. Друга частина передбачає допомогу Україні в розвитку і підтримці потужної національної оборони, здатної надійно стримувати рецидиви російської агресії протягом багатьох років, навіть десятиліть, замість формальних гарантій безпеки з боку НАТО", - зауважили експерти у матеріалі.Фахівці вважають, що це можливо зробити. За їхніми словами, Україна, маючи 600 тисяч військових, може захистити зовнішній оборонний периметр, який буде укріплено щільними мінними полями та іншими видами перешкод."Приблизно чверть цих сил складатимуть військовослужбовці строкової служби, які служитимуть у мирний час, а решта - резервісти, які будуть мобілізовані для зайняття передових позицій, якщо і коли це буде потрібно", - проаналізували оглядачі.Щодо українських міст та критичної інфраструктури, то вони будуть захищені мережею протиповітряної і протиракетної оборони, маючи достатній запас боєприпасів. Крім того, кіберзахист і безпека об'єктів теж мають бути модернізовані, вважають Стейрс та О'Хенлон."Україна повинна зберегти вражаючі, хоча і скромні, військово-морські і військово-повітряні сили, якими вона володіє в цій боротьбі. Якщо додати до цього потребу в "інституційній армії", яка б займалася логістикою, закупівлею озброєнь, управлінням, набором і навчанням, то, за нашими розрахунками, загальна чисельність збройних сил становитиме близько мільйона військовослужбовців, з яких, знову ж таки, приблизно половина перебуватиме на дійсній службі (частина з них - призовники, частина - професійні добровольці), а інша половина - в готовності до дій в резерві", - зазначили дослідники.За словами експертів, створити та утримувати такі сили буде нелегко, проте можливо. З часом потреба в особовому складі може трохи зменшитись, адже з'явиться все більше військових технологій."У будь-якому випадку, нині астрономічний оборонний бюджет України може бути скорочений до більш прийнятного для власної скарбниці та іноземних донорів розміру - можливо, в діапазоні до 40 мільярдів доларів на рік у стабільному стані. Це не відрізняється від того, що зараз витрачають на свою безпеку Ізраїль або Південна Корея. Ба більше, така сила позбавила б будь-якого раціонального (навіть злого) російського планувальника будь-якої надії на швидку і рішучу перемогу в майбутній війні", - підсумували у матеріалі.