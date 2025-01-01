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Lexus GX - перший позашляховик у своєму класі

Порадниця / Комерційна 03-лют, 2025, 09:499 prov 48
Новий Lexus GX 2025 року – це революційне оновлення культового позашляховика, яке вражає не лише дизайном, а й високотехнологічними рішеннями. Цей автомобіль втілює в собі найкращі риси сучасного преміального транспорту: комфорт, функціональність і потужність для найсміливіших подорожей.
Екстер’єр нового Lexus GX має виразні риси, що підкреслюють силу та динаміку автомобіля. Передня частина отримала нову масивну решітку радіатора, яка стала ще сміливішою, та ультрасучасні LED-фари. Лінії кузова стали більш чіткими, створюючи агресивний, але водночас елегантний силует. Задня частина автомобіля вражає горизонтальними LED-ліхтарями, які додають впевненості та солідності.
Lexus GX тепер пропонує ще ширший вибір кольорів кузова, а також можливості персоналізації, щоб кожен автомобіль відповідав стилю свого власника.
Ще більше комфорту в новому Lexus GX
Салон GX 2025 – це поєднання простору, преміальних матеріалів та передових технологій. Інтер’єр створений з акцентом на дрібниці: м’яка напіванілінова шкіра, дерев’яні акценти та вставки з полірованого алюмінію створюють атмосферу справжнього затишку.
Особливу увагу приділено сидінням: передні крісла не тільки підігріваються та вентилюються, але й оснащені функцією масажу. Завдяки продуманій конструкції салону автомобіль з легкістю вміщує до семи пасажирів, а простір багажника можна адаптувати під будь-які потреби.
Інновації для водія і пасажирів
Однією з головних особливостей Lexus GX є його мультимедійна система з 14-дюймовим сенсорним дисплеєм. Інтерфейс підтримує Apple CarPlay, Android Auto, а також інтеграцію з голосовими помічниками. Це дозволяє керувати функціями автомобіля без зусиль. Адже аудіосистема Mark Levinson забезпечує відмінну якість звуку, перетворюючи кожну поїздку на справжнє задоволення. А панорамна камера допомагає водієві тримати під контролем усі зони автомобіля.
Потужність та динаміка Lexus GX
Lexus GX 2025 оснащений 3,4-літровим двигуном V6 із подвійним турбонаддувом, який генерує вражаючі 349 к.с. і 650 Н·м крутного моменту. Завдяки 10-ступеневій автоматичній коробці передач та системі повного приводу цей автомобіль демонструє впевнену динаміку навіть у складних умовах.
Система Multi-Terrain Select дозволяє обирати оптимальні режими руху для різних типів покриття, а Crawl Control допомагає долати бездоріжжя з легкістю.
Передові системи безпеки
Новий Lexus GX отримав оновлений пакет Lexus Safety System+ 3.0, який включає:
  • Систему попередження про зіткнення.
  • Адаптивний круїз-контроль.
  • Помічник утримання у смузі руху.
  • Моніторинг сліпих зон.
Ці функції створюють високий рівень безпеки та захищають водія і пасажирів у будь-яких умовах.
Таблиця: Характеристики нового Lexus GX
ПараметрЗначення
Двигун3,4-літровий V6 із подвійним турбонаддувом
Потужність349 к.с.
Крутний момент650 Н·м
Трансмісія10-ступенева автоматична
ПривідПовний
Розгін 0-100 км/год~6,2 секунди
Максимальна швидкість210 км/год
Витрата пального12,5 л/100 км
Буксирувальна здатністьдо 4 123 кг
Чому варто обрати Lexus GX?
Цей автомобіль підходить як для міських пригод, так і для подорожей у дикій природі. Його універсальність, комфорт і сучасні технології роблять GX ідеальним вибором для тих, хто цінує не лише практичність, але й стиль. Запишіться на тест-драйв до офіційного дилера Лексус Україна та переконайтесь особисто.
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