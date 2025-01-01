Lexus GX - перший позашляховик у своєму класі

Екстер’єр нового Lexus GX має виразні риси, що підкреслюють силу та динаміку автомобіля. Передня частина отримала нову масивну решітку радіатора, яка стала ще сміливішою, та ультрасучасні LED-фари. Лінії кузова стали більш чіткими, створюючи агресивний, але водночас елегантний силует. Задня частина автомобіля вражає горизонтальними LED-ліхтарями, які додають впевненості та солідності.
Lexus GX тепер пропонує ще ширший вибір кольорів кузова, а також можливості персоналізації, щоб кожен автомобіль відповідав стилю свого власника.
Ще більше комфорту в новому Lexus GX
Салон GX 2025 – це поєднання простору, преміальних матеріалів та передових технологій. Інтер’єр створений з акцентом на дрібниці: м’яка напіванілінова шкіра, дерев’яні акценти та вставки з полірованого алюмінію створюють атмосферу справжнього затишку.
Особливу увагу приділено сидінням: передні крісла не тільки підігріваються та вентилюються, але й оснащені функцією масажу. Завдяки продуманій конструкції салону автомобіль з легкістю вміщує до семи пасажирів, а простір багажника можна адаптувати під будь-які потреби.
Інновації для водія і пасажирів
Однією з головних особливостей Lexus GX є його мультимедійна система з 14-дюймовим сенсорним дисплеєм. Інтерфейс підтримує Apple CarPlay, Android Auto, а також інтеграцію з голосовими помічниками. Це дозволяє керувати функціями автомобіля без зусиль. Адже аудіосистема Mark Levinson забезпечує відмінну якість звуку, перетворюючи кожну поїздку на справжнє задоволення. А панорамна камера допомагає водієві тримати під контролем усі зони автомобіля.
Потужність та динаміка Lexus GX
Lexus GX 2025 оснащений 3,4-літровим двигуном V6 із подвійним турбонаддувом, який генерує вражаючі 349 к.с. і 650 Н·м крутного моменту. Завдяки 10-ступеневій автоматичній коробці передач та системі повного приводу цей автомобіль демонструє впевнену динаміку навіть у складних умовах.
Система Multi-Terrain Select дозволяє обирати оптимальні режими руху для різних типів покриття, а Crawl Control допомагає долати бездоріжжя з легкістю.
Передові системи безпеки
Новий Lexus GX отримав оновлений пакет Lexus Safety System+ 3.0, який включає:
- Систему попередження про зіткнення.
- Адаптивний круїз-контроль.
- Помічник утримання у смузі руху.
- Моніторинг сліпих зон.
Таблиця: Характеристики нового Lexus GX
|Параметр
|Значення
|Двигун
|3,4-літровий V6 із подвійним турбонаддувом
|Потужність
|349 к.с.
|Крутний момент
|650 Н·м
|Трансмісія
|10-ступенева автоматична
|Привід
|Повний
|Розгін 0-100 км/год
|~6,2 секунди
|Максимальна швидкість
|210 км/год
|Витрата пального
|12,5 л/100 км
|Буксирувальна здатність
|до 4 123 кг
Цей автомобіль підходить як для міських пригод, так і для подорожей у дикій природі. Його універсальність, комфорт і сучасні технології роблять GX ідеальним вибором для тих, хто цінує не лише практичність, але й стиль. Запишіться на тест-драйв до офіційного дилера Лексус Україна та переконайтесь особисто.