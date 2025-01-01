Сили оборони за січень уразили дев’ять нафтових об'єктів на території РФ — СтратКом

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у понеділок, 3 лютого.
Українські військові атакували:
- нафтобазу в Енгельсі Саратовської області 8 січня;
- нафтобазу 8 березня у Тульській області 18 січня;
- нафтобазу в Людіново Калузької області 18 січня;
- нафтобазу Ліскінська у Воронезькій області 16 і 21 січня;
- Смоленський авіазавод 21 січня;
- завод Кремній Ел у Брянську 24 січня;
- Рязанську нафтопереробну компанію 24 і 26 січня;
- НПЗ у Кстово Нижньогородської області 29 січня;
- нафтобазу у Волгограді 31 січня.
Раніше ЗМІ повідомили, що за підсумками 2024 року переробка нафти на НПЗ Росії, з урахуванням грудневої динаміки, очікується в обсязі 266,9 млн тонн, що на 8,1 млн тонн менше, ніж 2023 року. Цей рівень є найменшим після 2012 року, коли НПЗ переробили 265,4 млн сировини.Читайте також: Постачання нафти через найбільший у РФ порт Усть-Луга зупинилося після атаки українських дронів — BloombergВпродовж 2024 року російські НПЗ зазнали серії атак дронів, що призвело до позапланових ремонтів устаткування.
Росія має 30 великих і середніх нафтопереробних заводів, не враховуючи кілька малих заводів, які здатні переробляти 5,5 млн барелів на добу, що робить її одним з найбільших експортерів палива у світі. РФ експортує близько 2 млн барелів на добу нафтопродуктів, а решту споживає всередині країни.
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