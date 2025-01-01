Сили оборони за січень уразили дев’ять нафтових об'єктів на території РФ — СтратКом

За січень 2025 року Сили оборони України уразили дев’ять нафтових об'єктів на території країни-агресора Росії.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ у понеділок, 3 лютого.

Українські військові атакували:

нафтобазу в Енгельсі Саратовської області 8 січня;

нафтобазу 8 березня у Тульській області 18 січня;

нафтобазу в Людіново Калузької області 18 січня;

нафтобазу Ліскінська у Воронезькій області 16 і 21 січня;

Смоленський авіазавод 21 січня;

завод Кремній Ел у Брянську 24 січня;

Рязанську нафтопереробну компанію 24 і 26 січня;

НПЗ у Кстово Нижньогородської області 29 січня;

нафтобазу у Волгограді 31 січня.

«Сили оборони працюють. Без нафти та нафтових грошей ворогу важче обслуговувати своє військо», — наголосили у СтратКомі ЗСУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що за підсумками 2024 року переробка нафти на НПЗ Росії, з урахуванням грудневої динаміки, очікується в обсязі 266,9 млн тонн, що на 8,1 млн тонн менше, ніж 2023 року. Цей рівень є найменшим після 2012 року, коли НПЗ переробили 265,4 млн сировини.

Читайте також: Постачання нафти через найбільший у РФ порт Усть-Луга зупинилося після атаки українських дронів — BloombergВпродовж 2024 року російські НПЗ зазнали серії атак дронів, що призвело до позапланових ремонтів устаткування.Росія має 30 великих і середніх нафтопереробних заводів, не враховуючи кілька малих заводів, які здатні переробляти 5,5 млн барелів на добу, що робить її одним з найбільших експортерів палива у світі. РФ експортує близько 2 млн барелів на добу нафтопродуктів, а решту споживає всередині країни.