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Військовий юрист

Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, – Келлог

Головна / Війна з московитами 07-лют, 2025, 08:239 prov 53
Дональд Трамп може збільшити санкцій проти Росії. Кіт Келлог запевнив, що президент США готовий на це піти заради завершення війни в Україні.
Президент Трамп готовий подвоїти санкції США проти Росії, щоб покласти кінець її війні проти України. Про це заявив спецпредставник Кіт Келлог у коментарі The Post, передає 24 Канал.

США можуть посилити санкційний тиск на Москву

За словами Келлога, застосування санкцій проти Росії оцінюється "тільки трійкою" за шкалою від одного до 10 щодо того, наскільки болючим може бути економічний тиск. Самі санкції США – наприклад, ті, що націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії – номінально вдвічі вищі, але все ще є можливість їх посилити.
Келлог допустив збільшення санкцій щодо видобутку та експорту нафти. Посадовець підкреслив, що Дональд Трамп, як ніхто інший, вміє користуватися важелями впливу.
Минулого четверга Трамп зібрав свою команду радників і членів кабінету, зосереджених на національній безпеці — від віцепрезидента Джей Ді Венса до міністра фінансів Скотта Бессента — в Овальному кабінеті, де, за словами Келлога, вони обговорили, як використати всі елементи національної сили, щоб покласти край війні.
Хоча Келлог сказав, що Україні потрібно буде продовжувати військовий тиск на Росію напередодні переговорів, він розкритикував стратегію колишнього президента Байдена, який обіцяв надавати Україні допомогу "скільки це буде потрібно, скільки буде потрібно", не посилюючи тиск на інші сфери життя у Росії.
Чиновник зауважив, що Росія готова до втрат і до війни на виснаження. Це неодноразово показувала історія. "Це країна, яка була готова втратити – і втратила – 700 000 у Сталінградській битві за шість місяців, і оком не змигнула".
Тому, на думку Келлога, тиск не може бути лише військовим. Повинні бути ще економічний і дипломатичний.
Спецпредставник Трампа підкреслив, що війну не завершити без переговорів Києва і Москви. За його словами, обидві сторони мають піти на поступки.


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