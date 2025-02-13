Крім Порошенка, під санкції потрапили Коломойський, Боголюбов та інші – джерела

Рада національної безпеки та оборони на засіданні 12 лютого запровадила санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука.: три представники РНБО, з якими спілкувалась "Українська правда""У списку санкціонованих Коломойський, Жеваго, Порошенко, Боголюбов, Медведчук".: Цю інформацію у розмові з УП підтвердили також інші представники РНБО.Бізнесмена Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а також у виведенні з Приватбанку загалом 15 млрд грн.Також ДБР розслідує незаконний виїзд з України колишнього співвласника "Приватбанку" Геннадія Боголюбова. 7 липня 2024 року "Українській правді" стало відомо, що Боголюбов незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом Київ – Хелм. Причиною втечі джерела УП назвали те, що Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку".Сам бізнесмен стверджував, що перетнув кордон України на виїзд на законних підставах. За словами пресслужби Боголюбова, бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні.Правоохоронці заочно повідомили про підозру Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону 24 червня. За версією ДБР, Боголюбов залишив країну за паспортом іншої особи. Це – мешканець Волинської області, 67-річний Сюмак Микола Купріянович.10 липня 2024 року Боголюбов в інтерв’ю "Українській правді" повідомив, що не знає, чи повернеться в Україну. У листопаді 2024 року Печерський районний суд міста Києва ухвалив арештувати Геннадія Боголюбова.Мільярдера Костянтина Жеваго підозрювали в розтраті коштів у справі банку "Фінанси та кредит".17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. У межах розслідування оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень самому Жеваго, а також низці топменеджерів банку.27 грудня 2022 року українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Але Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.Верховний суд Франції 10 листопада 2023 року відхилив апеляцію української сторони та постановив, що Жеваго не повинен бути екстрадований за звинуваченнями в розтраті у справі банку "Фінанси та кредит".У січні 2024 року повідомлялося, що Жеваго виграв судовий процес у Лондоні за звинуваченням у розкраданні грошей збанкрутілого банку "Фінанси та кредит".