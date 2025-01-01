МАГАТЕ підтвердило вибух на Чорнобильській АЕС і загоряння саркофага четвертого реактора

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило, що близько 01:50 у п’ятницю, 14 лютого, на Чорнобильській АЕС прогримів вибух, ідеться в повідомленні МАГАТЕ в соцмережі Х.
Звук вибуху виходив із Нового безпечного конфайнмента, який захищає залишки четвертого реактора ЧАЕС. Після вибуху почалася пожежа.
У МАГАТЕ також підтвердили, що в дах саркофага АЕС врізався дрон, не згадавши при цьому Росію.
Раніше 14 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що вночі російський дрон із фугасною бойовою частиною пошкодив дах саркофага, який захищає зруйнований четвертий реактор ЧАЕС, розпочалася пожежа, її вже загасили. Зеленський додав, що пошкодження укриття суттєві.
За даними ДСНС, радіаційний фон у нормі, моніторинг триває.
Повітряні сили ЗСУ раніше вказували, що РФ атакувала Україну вночі 14 лютого 133 БПЛА, 73 із них було збито, 58 — не досягли цілей.
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