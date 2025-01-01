Зеленський відмовився передати США половину запасів корисних копалин – WP

Президент України Володимир Зеленський відмовився підписати угоду, яку запропонувала делегація Конгресу США під час Мюнхенської конференції з безпеки.Про це в соцмережі Х повідомив журналіст The Washington Post Джош Рогін.Документ передбачав надання Сполученим Штатам прав на 50% майбутніх запасів корисних копалин в Україні."Кілька законодавців тут, у Мюнхені, сказали мені, що делегація Конгресу США передала Зеленському аркуш паперу, який вони хотіли, щоб він підписав. Він надає права США на 50% майбутніх запасів корисних копалин в Україні. Зеленський ввічливо відмовився його підписувати", – написав Джош Рогін у Х.Яких саме ресурсів стосувалася угода, не уточнюється. Однак Україна володіє значними покладами літію, титану, урану, рідкоземельних металів та інших стратегічних мінералів, які можуть мати велике економічне й геополітичне значення.Нагадаємо, Зеленський вважає, що телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним навряд чи несе якісь суттєві ризики.