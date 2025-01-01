США протягом 180 днів збираються залучити всі сторони для миру в Україні

США будуть посередником у перемовинах України та Росії та протягом 180 днів збираються залучити всі сторони до мирного процесу. Про це у суботу, 15 лютого, повідомив спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог.Келлог зауважив, що попередня адміністрація США три роки не розмовляла з російською стороною і це було неправильно. Сьогодні ж філософія Штатів – «». Він наголосив, що мир має бути розумним, тобто суверенність залишиться.Також Келлог запевнив, що Україна буде за столом перемовин, а американці будуть як посередники з українцями та росіянами. До мирного процесу залучений і спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Вудкофф. Він відповідає за напрямок Росії, а сам Келлог – за український та європейський напрямки.», – відзначив спецпредставник.Келлог наступного тижня відвідає Україну, після чого адміністрація Трампа розгляне, як уявляють мир союзники.Нагадаємо, після телефонної розмови з Владіміром Путіним Трамп заявив, що відвідає Москву, а Путін – Вашингтон. Втім, перед цими візитами Трамп хоче зустрітися із Путіним у Саудівській Аравії.13 лютого Трамп повідомив про підготовку зустрічі американських та російських посадовців. В зустрічі також братиме участь Україна.