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Зеленський: РФ має щонайменше відступити до кордонів станом на лютий 2022 року

Головна / Війна з московитами / Політика 16-лют, 2025, 09:369 prov 0

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відвести свої війська принаймні до лінії станом на початок повномасштабного вторгнення 2022 року.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Newsmax.
Коментуючи питання про можливе закінчення війни в Україні, Зеленський висловив думку, що президент США Дональд Трамп здатен її завершити, якщо Європа отримає від нього відповідний сигнал підтримки.
"Я думаю, що вони (росіяни — ред.) мають відійти хоча б до лінії повномасштабного вторгнення. Інакше всі скажуть, що це була лінія Байдена, а це – лінія Трампа. Я думаю, що йому потрібен успіх, нам потрібен успіх, і ми йому довіряємо. Сподіваюся, що він буде на нашому боці", – зазначив український президент.
Зеленський також підкреслив, що Україна не погодиться на жодну угоду, якщо її не залучать до переговорного процесу.

Що відомо про мирні перемовини між Україною та Росією

Американський президент Трамп заявив, що США ведуть "конструктивні переговори" з Києвом і Москвою щодо закінчення повномасштабної війни РФ проти України. Він знову не повідомив жодних деталей свого мирного плану для України, а тільки сказав, що хоче припинити "абсолютну бійню".
13 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що наступного тижня у Саудівській Аравії може відбутися зустріч високопосадовців США, України та Росії, присвячена припиненню війни.
Міністр оборони США Піт Гегсет вважає, що повернення до кордонів до 2014 року нереалістичне, і спричиняє ще більше страждань та кровопролиття.
Джерело.
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