Молодь йде на спецконтракт до ЗСУ: Міноборони повідомило попередні цифри

Подати заяву на укладання спеціального однорічного контракту для добровольців 18-24 років можна через застосунок «Резерв+». Така можливість з’явилася щойно 11 лютого, але в Міноборони вже є перші проміжні результати.
На укладання спеціального однорічного контракту в застосунку «Резерв+» надійшло понад 10 тис. заяв від добровольців 18-24 років, повідомив у телемарафоні речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
«Ми взагалі-то не розкриваємо цю службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку "Резерв+" вже є понад 10 тисяч звернень», - зазначив він. Речник міноборони також зауважив, що це не єдиний спосіб подати заявку для укладення такого контракту.
«Є ще можливість рекрутуватися безпосередньо в бригадах, через центри рекрутингу, також є сайт 18-24. Тобто є кілька можливостей потрапити на цей контракт», – повідомив Лазуткін.
Він нагадав, що добровольці віком від 18 до 24 років можуть потрапити на службу до кількох бойових бригад. Це, зокрема, 72 Окрема мехбригада ім. Чорних Запорожців; 95 Окрема ДШБ; 38 Окрема бригада морської піхоти; 10 Окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс».
Про особливі умови для добровольців віком 18-24 роки ЗІФ уже писав. Нагадаємо, що у межах спецконтракту вони отримають 1 млн грн за рік служби у ЗСУ плюс звикле грошове забезпечення та інші бойові виплати, а також різноманітні соціальні пільги. У Міноборони обіцяють, що діючі військовослужбовці відповідного віку також зможуть скористатися цими особливими умовами.
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