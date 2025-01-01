"Коаліція держав": у Латвії запропонували альтернативу спільній місії НАТО в Україні

Нам потрібно поговорити про те, чи це робиться і які будуть правові рамки цього, тому що досі ми всі бачили це як спільну місію НАТО

- сказала Сіліня.

У нас є готові сценарії, але ми маємо домовитися про ці великі рамки,

- підреслила латвійська прем’єрка.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня запропонувала альтернативу спільній місії НАТО в Україні. Балтійський та Скандинавський регіони готові координувати дії для забезпечення миру.ЄС має бути готовим до альтернативної європейської пропозиції для встановлення миру в Україні. Про це заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, повідомляєіз посиланням на Delfi.За її словами, необхідно обговорити, чи потрібно створювати "певну коаліцію держав", які здатні, можуть і хочуть забезпечити мир в Україні.Вона також зазначила, що Балтійський та Скандинавський регіони тісно координують свої дії та готові до цього. При цьому "всі мають домовитися, зокрема, хто командуватиме силами і які гарантії будуть надані солдатам, якщо їх відправлять на цю місію".Водночас вона наголосила, що Євросоюз перебуває в ситуації, коли потрібно бути "досить практичними" щодо кроків, на які очікує Україна, включаючи якнайшвидший вступ України до ЄС, що є "мінімумом, який може зробити Європа".Напередодні у Брюсселі відбувся другий раунд діалогу між Україною та Європейським Союзом у сфері безпеки та оборони. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, основна увага була приділена питанням військово-технічного партнерства, посиленню співпраці у сфері оборонних інновацій та інвестиціям у оборонно-промисловий комплекс.