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Військовий юрист

"Коаліція держав": у Латвії запропонували альтернативу спільній місії НАТО в Україні

Головна / Війна з московитами 19-лют, 2025, 13:239 prov 0
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня запропонувала альтернативу спільній місії НАТО в Україні. Балтійський та Скандинавський регіони готові координувати дії для забезпечення миру.

ЄС має бути готовим до альтернативної європейської пропозиції для встановлення миру в Україні. Про це заявила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, повідомляє УНН із посиланням на Delfi.
Деталі
За її словами, необхідно обговорити, чи потрібно створювати "певну коаліцію держав", які здатні, можуть і хочуть забезпечити мир в Україні.
Нам потрібно поговорити про те, чи це робиться і які будуть правові рамки цього, тому що досі ми всі бачили це як спільну місію НАТО
- сказала Сіліня.
Вона також зазначила, що Балтійський та Скандинавський регіони тісно координують свої дії та готові до цього. При цьому "всі мають домовитися, зокрема, хто командуватиме силами і які гарантії будуть надані солдатам, якщо їх відправлять на цю місію".
У нас є готові сценарії, але ми маємо домовитися про ці великі рамки,
- підреслила латвійська прем’єрка.
Водночас вона наголосила, що Євросоюз перебуває в ситуації, коли потрібно бути "досить практичними" щодо кроків, на які очікує Україна, включаючи якнайшвидший вступ України до ЄС, що є "мінімумом, який може зробити Європа".
Контекст
Напередодні у Брюсселі відбувся другий раунд діалогу між Україною та Європейським Союзом у сфері безпеки та оборони. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, основна увага була приділена питанням військово-технічного партнерства, посиленню співпраці у сфері оборонних інновацій та інвестиціям у оборонно-промисловий комплекс.
Джерело.
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