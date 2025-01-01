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Світовий конґрес українців розпочав адвокаційну кампанію до роковин повномасштабної війни

Війна з московитами / Україна і світ 22-лют, 2025, 18:409 prov 0
Світовий конґрес українців розпочав світову адвокаційну кампанію до третіх роковин повномасштабного вторгнення країни-агресорки на територію України. Про це йдеться на сайті конґресу.
Відомо, що з 22 по 24 лютого по всьому світу заплановані акції, мітинги, марші, флешмоби та молитовні заходи у межах глобальної адвокаційної кампанії #StandWithUkrainе.
Мета цієї кампанії - нагадати світу про третій рік повномасштабної війни та наслідки російського вторгнення для України і світу.
Учасники закликатимуть демократичні уряди мобілізувати підтримку для України, посилити тиск на росію з метою припинення війни.
"У межах цієї акції українські громади по всьому світу реєстрували свої заходи, демонструючи єдність і підтримку України на шляху до перемоги. На початок кампанії було зареєстровано майже 1000 заходів, які пройдуть у понад 600-х містах у 78 країнах світу. Зареєструвати свою подію або віднайти акцію можна за покликанням", - йдеться в повідомленні.
Варто зауважити, що об’єднуючим елементом кампанії стане акція "Всесвітня тривога – Global Alarm".
"24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом українські громади по світу включать сирену – сигнал повітряної тривоги як нагадування світу про продовження війни і заклик до дій", – додають у конґресі.
Нагадаємо, що у Покровську внаслідок атаки російського FPV-дрона по цивільному автомобілю загинув 53-річний чоловік, ще один — 56-річний, отримав поранення і був доставлений до лікарні.
Джерело.
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