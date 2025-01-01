Європейські лідери розробляють план розміщення миротворців в Україні з обмеженою військовою роллю США — WSJ

Велика Британія і Франція розробляють план розгортання до 30 тисяч європейських миротворців в Україні, якщо Москва і Київ досягнуть угоди про припинення вогню. Але доля пропозиції Європи залежить від того, чи вдасться переконати президента США Дональда Трампа погодитися на обмежену військову роль Штатів, яку британські чиновники називають “підстраховкою”, щоб захистити європейські сили в Україні, якщо їм загрожуватиме небезпека, і стримати Росію від порушення перемир'я, повідомляє WSJ.

Реалізація цього плану значною мірою залежить від того, чи підтримає його Трамп.“Початкова перевірка” готовності Трампа розглянути питання про американські гарантії безпеки для України відбудеться найближчими днями, коли прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон проведуть переговори з американським лідером у Білому домі.Європейський план, за даними WSJ, не вимагатиме від Штатів розгортання власних військ в Україні, але буде спрямований на використання американського військового потенціалу, якого бракує європейським силам. Наприклад, США могли б розгорнути системи протиповітряної оборони в сусідніх країнах, які прикривали б частину території України, одночасно надаючи інші системи протиповітряної оборони європейцям. Американські військово-повітряні сили, які базуються за межами України, могли б бути приведені в готовність на випадок, якщо європейські війська опиняться в небезпеці.Очікується, що Стармер обговорить цей план з Трампом у четвер, 27 лютого, але навряд чи він звернеться з конкретним проханням про американську допомогу. Макрон, який зустрінеться з Трампом у понеділок, 24 лютого, в річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, викладе ширші погляди союзників на війну. Без підтримки Трампа на європейський план щодо відправки миротворців може чекати важкий шлях, кажуть чиновники.Радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц закликав європейців розробити план захисту України, але не обговорював можливу військову роль США.Головним викликом для європейців може стати прагнення Трампа зміцнити зв'язки з Росією і небажання позиціонувати американських військових як потенційного супротивника для сил російського диктатора Владіміра Путіна в Україні.Британські офіційні особи вважають, що участь США має вирішальне значення для стримування російських атак, заохочення інших європейських країн також відправляти військових і забезпечення багатонаціональних сил ключовими можливостями, яких бракує європейським арміям.Британські і французькі війська мають стати основою так званих сил для гарантування безпеки. План не передбачає їхнє розгортання вздовж лінії фронту на сході України: ці сили радше матимуть завдання захищати критично важливу інфраструктуру, міста і порти, в тому числі в Чорному морі. Безпілотники і супутники мають стежити за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню.Міжнародні зусилля, спрямовані на допомогу Україні у створенні власної боєздатної армії, згідно з планом, продовжуватимуться, метою європейських сил не буде “заміна” сил Києва.Уряд Стармера є ключовою силою, яка стоїть за цим планом. Макрон, який давно закликає Європу взяти на себе більшу оборонну роль, також зацікавлений у плані Британії та водночас збирає ідеї від інших союзників.Деякі колишні американські військові ставлять під сумнів новий європейський план, підкреслюючи, що будь-які миротворці потребуватимуть повного спектру можливостей для стримування російської агресії.“Розміщення британських і французьких військ у містах центральної та західної частин України не зупинить Росію від будь-яких дій, окрім, можливо, запуску ракет проти цих конкретних міст”, - сказав генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, який служив головнокомандувачем армії США в Європі з 2014 по 2018 рік.Європейці кажуть, що для створення потужних миротворчих сил їм, швидше за все, знадобиться допомога США з протиповітряною і протиракетною обороною. Інші важливі речі, які можуть надати Штати, включають логістику, розвідку і військово-повітряні можливості.Адміністрація Трампа поки не заявила про чітку позицію щодо того, чи допоможе вона в реалізації таких планів. Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет заявив союзникам у Брюсселі, що Штати вітають пропозицію щодо миротворчих сил, які не включатимуть американські війська і не будуть діяти “під прапором” НАТО. Водночас незабаром після цього віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Wall Street Journal залишив відкритим варіант розгортання американських військ в Україні. Радник Трампа Волтц дав зрозуміти, що “платою” для Європи за участь у мирних переговорах має стати її роль як “головного гаранта безпеки” для України.