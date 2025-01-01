Європейські лідери розробляють план розміщення миротворців в Україні з обмеженою військовою роллю США — WSJ

Європейський план, за даними WSJ, не вимагатиме від Штатів розгортання власних військ в Україні, але буде спрямований на використання американського військового потенціалу, якого бракує європейським силам. Наприклад, США могли б розгорнути системи протиповітряної оборони в сусідніх країнах, які прикривали б частину території України, одночасно надаючи інші системи протиповітряної оборони європейцям. Американські військово-повітряні сили, які базуються за межами України, могли б бути приведені в готовність на випадок, якщо європейські війська опиняться в небезпеці.
Очікується, що Стармер обговорить цей план з Трампом у четвер, 27 лютого, але навряд чи він звернеться з конкретним проханням про американську допомогу. Макрон, який зустрінеться з Трампом у понеділок, 24 лютого, в річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну, викладе ширші погляди союзників на війну. Без підтримки Трампа на європейський план щодо відправки миротворців може чекати важкий шлях, кажуть чиновники.
Радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц закликав європейців розробити план захисту України, але не обговорював можливу військову роль США.
Головним викликом для європейців може стати прагнення Трампа зміцнити зв'язки з Росією і небажання позиціонувати американських військових як потенційного супротивника для сил російського диктатора Владіміра Путіна в Україні.
Британські офіційні особи вважають, що участь США має вирішальне значення для стримування російських атак, заохочення інших європейських країн також відправляти військових і забезпечення багатонаціональних сил ключовими можливостями, яких бракує європейським арміям.
Британські і французькі війська мають стати основою так званих сил для гарантування безпеки. План не передбачає їхнє розгортання вздовж лінії фронту на сході України: ці сили радше матимуть завдання захищати критично важливу інфраструктуру, міста і порти, в тому числі в Чорному морі. Безпілотники і супутники мають стежити за лінією фронту, щоб визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню.
Міжнародні зусилля, спрямовані на допомогу Україні у створенні власної боєздатної армії, згідно з планом, продовжуватимуться, метою європейських сил не буде “заміна” сил Києва.
Уряд Стармера є ключовою силою, яка стоїть за цим планом. Макрон, який давно закликає Європу взяти на себе більшу оборонну роль, також зацікавлений у плані Британії та водночас збирає ідеї від інших союзників.
Деякі колишні американські військові ставлять під сумнів новий європейський план, підкреслюючи, що будь-які миротворці потребуватимуть повного спектру можливостей для стримування російської агресії.
“Розміщення британських і французьких військ у містах центральної та західної частин України не зупинить Росію від будь-яких дій, окрім, можливо, запуску ракет проти цих конкретних міст”, - сказав генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, який служив головнокомандувачем армії США в Європі з 2014 по 2018 рік.
Європейці кажуть, що для створення потужних миротворчих сил їм, швидше за все, знадобиться допомога США з протиповітряною і протиракетною обороною. Інші важливі речі, які можуть надати Штати, включають логістику, розвідку і військово-повітряні можливості.
Адміністрація Трампа поки не заявила про чітку позицію щодо того, чи допоможе вона в реалізації таких планів. Минулого тижня міністр оборони США Піт Гегсет заявив союзникам у Брюсселі, що Штати вітають пропозицію щодо миротворчих сил, які не включатимуть американські війська і не будуть діяти “під прапором” НАТО. Водночас незабаром після цього віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Wall Street Journal залишив відкритим варіант розгортання американських військ в Україні. Радник Трампа Волтц дав зрозуміти, що “платою” для Європи за участь у мирних переговорах має стати її роль як “головного гаранта безпеки” для України.
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