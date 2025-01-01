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На Волині в автобусі, що прямував з Польші до Києва, знайшли 28 тисяч діамантів

Новини регіону / Волинська область 24-лют, 2025, 08:219 prov 0
У ніші підлоги автобуса, що заїжджав в Україну через на Волині, виявили майже 28 тисяч коштовних камінців.
Про це повідомляє Волинська митниця, передає RegioNews.
Автобус слідував рейсом зі Щецина до Києва. Пакунок чорного кольору, обмотаний прозорим скотчем, знайшли під час повного митного огляду у розміщеній дуже глибоко вузькій конструктивній порожнині автобуса. Це ускладнювало огляд та доступ до неї.

У згортку були 21 паперовий, 17 зіп-пакетиків та пластиковий футляр з камінцями. Загальна вага вилученого товару склала 191 грам.
На упаковці також були позначки про прозорість, розмір, якість огранки та QR-коди з посиланням на Гемологічний інститут США, який видає міжнародні сертифікати якості для діамантів. За цими бірками, загальна маса партії – щонайменше 355 карат.
Призначена експертиза, аби підтвердити дорогоцінність та визначити їх вартість.
Водія автобуса притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 483 МКУ. Після експертизи можливе відкриття кримінального провадження за ст. 201-3 ККУ.
Джерело.
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