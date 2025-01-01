Зеленський пропонує створити систему гарантій безпеки на основі чинних 28 двосторонніх безпекових уго

Цей рік повинен стати початком реального та надійного миру, сказав президент Володимир Зеленський на пленарному засіданні «Підтримуй Україну». За його словами, що гарантії безпеки – «це ключ до миру» і вони можуть бути засновані на чинних двосторонніх безпекових угодах із партнерами.

«Цей рік повинен стати роком початку реального, надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею», – заявив президент.

Зеленський додав, що мир неможливо просто оголосити «за одну годину, за один день, сьогодні, завтра, післязавтра, на жаль».

«Така реальність, якщо хтось спробує це зробити і саме так, без будь-якої опори, без гарантій безпеки – це не спрацює», – пояснив він.

Президент зазначив, що мир може бути наслідком «зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки».

Зеленський нагадав, що Україна вже має 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами. За його словами, це чіткі зобовязання, які роблять сильнішою Україну, і на їх основі треба створити систему гарантій безпеки.

«У нас вже 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами, і майже з усіма, хто бере участь в сьогоднішній зустрічі. І це дуже чіткі зобовязання, які роблять сильніші Україну і ваші країни» – сказав Зеленський, додавши, що необхідно посилювати співпрацю.

«І на основі цього початкового фундаменту ми разом маємо створити дієву, достатню для безпеки систему, гарантії для справедливого тривалого миру для України та всієї Європи», – наголосив він.

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