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Військовий юрист

Зеленський пропонує створити систему гарантій безпеки на основі чинних 28 двосторонніх безпекових уго

Головна / Війна з московитами / Політика 24-лют, 2025, 15:509 prov 14

Цей рік повинен стати початком реального та надійного миру, сказав президент Володимир Зеленський на пленарному засіданні «Підтримуй Україну». За його словами, що гарантії безпеки – «це ключ до миру» і вони можуть бути засновані на чинних двосторонніх безпекових угодах із партнерами.

Ключові факти
  • «Цей рік повинен стати роком початку реального, надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею», – заявив президент.
  • Зеленський додав, що мир неможливо просто оголосити «за одну годину, за один день, сьогодні, завтра, післязавтра, на жаль». 
  • «Така реальність, якщо хтось спробує це зробити і саме так, без будь-якої опори, без гарантій безпеки – це не спрацює», – пояснив він.
  • Президент зазначив, що мир може бути наслідком «зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки».
  • Зеленський нагадав, що Україна вже має 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами. За його словами, це чіткі зобовязання, які роблять сильнішою Україну, і на їх основі треба створити систему гарантій безпеки.
  • «У нас вже 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами, і майже з усіма, хто бере участь в сьогоднішній зустрічі. І це дуже чіткі зобовязання, які роблять сильніші Україну і ваші країни» – сказав Зеленський, додавши, що необхідно посилювати співпрацю.
  • «І на основі цього початкового фундаменту ми разом маємо створити дієву, достатню для безпеки систему, гарантії для справедливого тривалого миру для України та всієї Європи», – наголосив він.

Джерело.


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