ДБР викрило на хабарництві та затримало в.о. міського голови та депутата міськради одного з міст Рівненщини

За даними слідства, посадовці вимагали хабар від місцевого підприємця у вигляді безоплатної передачі земельної ділянки площею 0,38 га, ринкова вартість якої перевищує 1,3 млн грн.В.о. мера діяв у змові з депутатом, який також обіймає посаду головного інженера з охорони та захисту лісу однієї з філій лісового господарства ДСГП «Ліси України». Земельна ділянка мала бути передана особі, підконтрольній виконувачу обов’язків міського голови.За це фігуранти допомогли підприємцю затвердити у міській раді та її органах детальні плани територій, зміну цільового призначення інших земельних ділянок бізнесмена, а також у присвоєння адрес об’єктам будівництва та нерухомості на його землях.24 лютого 2025 року приватний нотаріус підготував документи щодо відчуження земельної ділянки на користь підконтрольної меру особи. Після цього правоохоронці затримали всіх учасників злочину.Виконувачу обов’язків міського голови та депутату повідомлено про підозру в отриманні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.Тривають невідкладні слідчі дії.Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.