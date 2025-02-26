Україна зламала ключову перевагу Росії у війні – Forbes

Як зазначають російські аналітики, атаки КАБами не припинилися, проте ефективність їхнього ураження помітно знизилася через одну важливу деталь – неможливість взаємодіяти з системами супутникової корекції завдяки ефективності та числельності українських радіоглушилок.“Плануючі бомби не можуть взаємодіяти із ГЛОНАСС… Без постійного з’єднання для корекції курсу плануючі бомби мають тенденцію відхилятися і вибухати на полях, не завдаючи шкоди”, – пише Акс.Як заявляють російські воєнкори, тепер усі важливі українські цілі гарантовано прикриті засобами РЕБ, і для ураження однієї цілі тепер “потрібно вісім або навіть 16 плануючих бомб”.При цьому хоча самі по собі плануючі бомби досить недорогі – кожна коштує близько 25 000 доларів, однак винищувачі, які скидають їх по дві або чотири за раз, – недешеві.“Запуск чотирьох літаків для ураження однієї цілі – це ризиковано і неефективно для військово-повітряних сил, які мають лише близько тисячі сучасних літаків, і які вже втратили 120 з них у боях на Україні”, – додає Акс.Крім того, українські глушилки також зупинили багато російських безпілотників, змусивши росіян перейти на дорожчі оптоволоконні БПЛА.“Глушіння фактично досягло того, чого українські ВПС намагалися домогтися за допомогою своїх дорогих, вразливих батарей зенітних ракет С-300, Patriot і SAMP/T, яких завжди було занадто мало, щоб повністю захистити лінію фронту і українські міста”, – додає аналітик.Він також зазначає, що російські засоби глушіння не мають такого впливу, як українські. Багато російських глушилок зроблені погано і неефективні. Крім того, найкращі українські боєприпаси – американські плануючі бомби Joint Direct Attack Munition і французькі плануючі бомби Hammer – передбачають наведення за GPS, але також мають резервні інерціальні навігаційні системи, які є повністю автономними й, отже, несприйнятливими до глушіння.Водночас інерціальні резервні системи наведення росії, як правило, неточні. Аналітик Марк Шнайдер дійшов висновку, що російські ракети часто в десять разів менш точні, ніж стверджують їхні виробники.Нагадаємо, раніше “Флот 2017” писав, що Україна на кожну дію противника намагається відповідати відповідними контрзаходами. Наприклад, зараз українські військові почали збивати ворожі “Шахеди” FPV-дронами.Також повідомлялося, що під час нещодавніх атак по росії було використано унікальну розробку – безпілотник, який здатний нести на собі авіабомбу ФАБ-250, літати на 2000 км та повертатися після удару.Крім того, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський заявив, що Україна має лазерні технології, які вже зараз можуть вражати ворожі цілі на певній висоті.