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Росія та Україна завтра обміняються майже 500 полоненими, – Sky News

Війна з московитами 19-кві, 2025, 07:429 prov 749

Україна та країна-агресор Росія проведуть великий обмін полоненими у суботу, 19 квітня. Про це з посиланням на джерело повідомило SkyNews у п'ятницю, 18 квітня.

За інформацією видання, Україна та Росія завтра проведуть новий обмін полоненими за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів. За попередньою інформацією, з кожної сторони передати по 246 полонених. Видання пише, що за посередництва ОАЕ вдалося обміняти загалом 3233 особи.
"За словами джерела, в обміні візьмуть участь 246 полонених з кожної сторони. Під час війни Росія та Україна обмінялися сотнями полоненими в рамках угоди, укладеної за посередництва ОАЕ", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляли Українські Новини, 19 березня Україна повернула 175 військовослужбовців з російського полону. 
Також в Україні запрацювали центри підтримки для родичів військовополонених.
15 квітня військовополонені з Китаю попросили обміняти їх, щоб вони могли повернутись до своєї країни.
З країною-агресоркою Росією є попередня домовленість про те, що обміни полоненими у 2025 році мають стати систематичними. 
Нагадаємо, у 2024 році з російського полону вдалося повернути 1358 українців.
Джерело.
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