Росія та Україна завтра обміняються майже 500 полоненими, – Sky News

Україна та країна-агресор Росія проведуть великий обмін полоненими у суботу, 19 квітня. Про це з посиланням на джерело повідомило SkyNews у п'ятницю, 18 квітня.

За інформацією видання, Україна та Росія завтра проведуть новий обмін полоненими за посередництва Об’єднаних Арабських Еміратів. За попередньою інформацією, з кожної сторони передати по 246 полонених. Видання пише, що за посередництва ОАЕ вдалося обміняти загалом 3233 особи."За словами джерела, в обміні візьмуть участь 246 полонених з кожної сторони. Під час війни Росія та Україна обмінялися сотнями полоненими в рамках угоди, укладеної за посередництва ОАЕ", - йдеться у повідомленні.Як повідомляли Українські Новини, 19 березня Україна повернула 175 військовослужбовців з російського полону.Також в Україні запрацювали центри підтримки для родичів військовополонених.15 квітня військовополонені з Китаю попросили обміняти їх, щоб вони могли повернутись до своєї країни.З країною-агресоркою Росією є попередня домовленість про те, що обміни полоненими у 2025 році мають стати систематичними.Нагадаємо, у 2024 році з російського полону вдалося повернути 1358 українців.