До 60 - річчя з Дня народження

Коток Петро Васильович - видатна людина нашого краю, уродженець села Тинне – спортсмен в галузі греко-римської боротьби святкує свій славний Ювілей.

З такої нагоди спортивна спільнота краю профінансувала видавництво книги - "ПЕТРО КОТОК. Сходження на Олімп". Мала за честь надати інформацію для видавництва, як місцевий краєзнавець про нашого земляка та фото, які люб'язно надали його однокласники. Це не перше видання про видатного спортсмена. Розділ про його життєвий та зірковий шлях увійшов у книгу "Тинне над случем" ( автор: Світлана Коток).

Петро закінчив місцеву восьмирічку. Однокласник – Сергій Одарчук ( єпископ Церкви ХВЄ) згадуює його, як досить потужного однолітка, який вже з шкільної парти вирізнявся надсилою. Однак був мовчазний та трохи розбишакуватий.

Випуск Тинненської восьмирічної школи

Після закінчення Тинненськоі восьмирічної щколи Петро вступив до Сарненського ПТУ. А нині Петро Васильович очолює Березнівську дитячо-юнацьку спортивну школу «Колос» - передає досвід підростаючому поколінню. До спортивного олімпу відомий борець йшов поступово, але наполегливо. Про перемоги та досягнення земляка тиняни дізнавались із всеукраїнських та всесоюзних ЗМІ.

Майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту, п’ятнадцятиразовий чемпіон України, володар Кубка Чорного моря, Кубка європейських чемпіонів, Кубка світу, чотириразовий призер чемпіонатів Європи, четвертий на Олімпійських іграх в Атланті — це далеко не всі досягнення спортсмена з греко-римської боротьби Петра Котка. 22 січня минулого року з нагоди Дня Соборності України йому присвоїли звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».



За декілька років хлопець із поліської глибинки опинився серед борцівської еліти світу. Україна делегувала Петра захищати честь молодої держави на Олімпійських іграх в Атланті. Він посів четверте місце. На Батьківщині його визнали кращим борцем греко-римського стилю України–1996. Тричі Міністерство спорту визнавало кращим спортсменом Рівненщини.

Неодноразово Петро Коток досягав титулу Кубка світу, а також бронзового призера світової першості. Наприклад, у Польщі на турнірі серії «Гран-прі» борець у своїй ваговій категорії не залишив суперникам жодних шансів. А в 1985 році здобув перше місце на VIII сільських спортивних іграх України. Наступний рік був насичений змаганнями, адже спробував свої сили в п’яти найпрестижніших змаганнях і розіграші Кубка чемпіонату України, міжвідомчій республіканській першості, представницькому міжнародному турнірі, а також у зональному чемпіонаті срср. І всюди займав призові місця.

Була вражена, коли побачила вдома у видатного спортсмена масу нагород, кубків, відзнак, які складають приватний музей. Петро згадує, що найсерйознішим його суперником був Олександр Карелін з росії, який не раз ставав на заваді до перемог. Про змагання, що найбільше запам’яталося, розповідає:

— У 1993 році ми зі Станіславом Ковалем за сприяння київського підприємця Олександра Данильчука їздили на чемпіонат Європи в Стамбул. Після перемоги у цьому важливому для мене конкурсі здобув звання майстра спорту міжнародного класу, а мій тренер – заслуженого тренера України. Це була не тільки моя перемога, а й України в цілому. Мені було дуже приємно стояти на п’єдесталі переможців і слухати гімн нашої молодої держави.

За підсумками 1994 року Федерація греко-римської боротьби оголосила Петра Котка найкращим борцем України. В тому ж році місто Березне обрали для проведення І літніх сільських ігор молоді незалежної України з греко-римської боротьби. Спортивна кар’єра Петра Котка розпочався в Сарненському профтехучилищі №21, де займався вільною боротьбою. Сьогодні спортсмен завдячує своїми успіхами власній силі волі, фізичній силі від природи, дару від Бога, а також професіоналам, які допомогли його розкрити і реалізувати, – тренерам Володимиру Царкову, директору ДЮСШ міста Сарни, і Станіславу Ковалю, який свого часу очолював школу греко-римської боротьби в Березному.За декілька років хлопець із поліської глибинки опинився серед борцівської еліти світу. Україна делегувала Петра захищати честь молодої держави на Олімпійських іграх в Атланті. Він посів четверте місце. На Батьківщині його визнали кращим борцем греко-римського стилю України–1996. Тричі Міністерство спорту визнавало кращим спортсменом Рівненщини.Неодноразово Петро Коток досягав титулу Кубка світу, а також бронзового призера світової першості. Наприклад, у Польщі на турнірі серії «Гран-прі» борець у своїй ваговій категорії не залишив суперникам жодних шансів. А в 1985 році здобув перше місце на VIII сільських спортивних іграх України. Наступний рік був насичений змаганнями, адже спробував свої сили в п’яти найпрестижніших змаганнях і розіграші Кубка чемпіонату України, міжвідомчій республіканській першості, представницькому міжнародному турнірі, а також у зональному чемпіонаті срср. І всюди займав призові місця.Була вражена, коли побачила вдома у видатного спортсмена масу нагород, кубків, відзнак, які складають приватний музей. Петро згадує, що найсерйознішим його суперником був Олександр Карелін з росії, який не раз ставав на заваді до перемог. Про змагання, що найбільше запам’яталося, розповідає:— У 1993 році ми зі Станіславом Ковалем за сприяння київського підприємця Олександра Данильчука їздили на чемпіонат Європи в Стамбул. Після перемоги у цьому важливому для мене конкурсі здобув звання майстра спорту міжнародного класу, а мій тренер – заслуженого тренера України. Це була не тільки моя перемога, а й України в цілому. Мені було дуже приємно стояти на п’єдесталі переможців і слухати гімн нашої молодої держави.За підсумками 1994 року Федерація греко-римської боротьби оголосила Петра Котка найкращим борцем України. В тому ж році місто Березне обрали для проведення І літніх сільських ігор молоді незалежної України з греко-римської боротьби.

Спортсмену пропонували жити та працювати у столиці, але любов до рідного краю не відпустила. З 1985 року (після закінчення військової служби) проживає в Березному. Сьогодні чоловік продовжує жити у вирі спортивного життя. Спортсмену пропонували жити та працювати у столиці, але любов до рідного краю не відпустила. З 1985 року (після закінчення військової служби) проживає в Березному. Сьогодні чоловік продовжує жити у вирі спортивного життя.

Він - директор відомого осередку греко-римської боротьби в Західній Україні – дитячо-юнацької спортивної школи ДСТ «Колос» у місті Березне. А також очолює районну раду спортивного клубу «Колос». Нині тут діють три відділення: греко-римська боротьба, важка та легка атлетика. Спортивний заклад об’єднує 476 учнів.

Спортсмени щороку проводять турнір на призи заслуженого майстра спорту Петра Котка.

Бажаємо Ювіляру многая літ під мирним небом України!