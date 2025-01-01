США навмисно дали Україні зброю, щоб "стікати кров'ю", а не перемогти, - екс-глава ЦРУ

"Якби ми забезпечили українців у той час належною зброєю, вони могли б витіснити росіян із країни. Цього не сталося. Це підготувало ґрунт для цієї більш тривалої, затяжної, виснажливої війни, свідками якої ми є сьогодні", - сказав Гофф.
Він сказав, що президент Байден і його союзники дозволили Путіну диктувати умови конфлікту і нервували з приводу відправки Україні необхідного їй обладнання в потрібний час через побоювання, що російський лідер застосує ядерну зброю, якщо буде близький до поразки.
"[Вони] дозволили Володимиру Путіну і його брязканню ядерною зброєю обдурити себе. Тому вони дали українцям цю зброю, але вони ніколи не давали їм достатньо, щоб перемогти. Вони давали їм тільки достатньо, щоб стікати кров'ю", - заявив він.
Водночас Гофф зазначив, що у Путіна був "справжній смертельний страх перед Covid" під час пандемії, і "на мою думку, люди, які так стурбовані своїм здоров'ям, не збираються грати в ядерний покер із високими ставками".
Тепер він думає, що стратегія Трампа може полягати в тому, щоб пом'якшити розмову і, можливо, підлещуватися Путіну, щоб відвернути його від Китаю. Путін, тим часом, думає, що як колишній офіцер розвідки він може маніпулювати Трампом, хоча Гофф пророкує, що в кінцевому підсумку він "жорстоко помилиться".
"Зрештою Путін покаже, у чому проблема, а проблема в Москві, а не в Києві", - пояснив Гофф.
Водночас, якщо мирної угоди не буде досягнуто найближчим часом, Гофф сказав, що, за словами одного з українських чиновників, до кінця літа вся лінія фронту, по суті, стане "зоною смерті" протяжністю 20-50 км, "де неможливо рухатися, тому що в повітрі перебуває так багато безпілотників, а на землі - роботів, датчиків і мін".
Зброя для УкраїниЦього тижня стало відомо, що адміністрація Трампа вперше схвалила продаж зброї Україні на суму 50 млн доларів.
Експерти зазначають, що попри те, що сума є незначною, сама новина про перше схвалення Сполученими штатами продажу Україні зброї з часів початку президентства Трампа є позитивною.
Також пізніше стало відомо, що Держдепартамент США схвалив продаж Україні навчального та технічного забезпечення для літаків F-16, а також супутнього обладнання на суму 310,5 мільйона доларів.
Підготував Олександр Рожчук.
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