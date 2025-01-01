У Європі заговорили про план Б: хто може замінити США у мирних переговорах

"Якщо США не впораються з цією роллю, з'являться інші кандидати", — заявив міністр під час конференції з віцепрезидентом Європейської комісії Каєю Каллас.

Мирні переговори - останні новини

Поки США намагаються виконати роль посередника у мирних переговорах щодо війни в Україні, в Європі вже активно обговорюють можливі альтернативи. Про це повідомляє Polskie Radio, цитуючи міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.Він додав, що бажає США успіху в переговорах між Росією та Україною. Однак, за його словами, якщо цей шлях зазнає невдачі, посередниками можуть стати Туреччина або Китай."Туреччина, яка досі має канали зв'язку. І, передусім, Китай, який єдиний має можливості, щоб змусити Путіна до переговорів і зменшити свої вимоги", — зазначив Сікорський.Тим часом, на сході України бойові дії тривають без перерви. Український солдат з 26-ї артилерійської бригади розповів Польському радіо, що російські війська продовжують штурмувати та обстрілювати українські позиції.Як писав Главред, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". При цьому Трамп все ж вірить, що угода про мир може бути "досить близькою".Віце-президент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США заявив, що Вашингтон прагне ініціювати діалог між Україною і Росією. За його словами, США ведуть переговори з обома сторонами, щоб з'ясувати їхні позиції щодо можливого завершення війни, зокрема зрозуміти вимоги Росії.Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує від Києва сигналу про готовність відновити прямі переговори.