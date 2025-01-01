12 травня має розпочатися повне припинення вогню без жодних умов — заява "коаліції охочих"

Із понеділка, 12 травня, повинно початися повне припинення вогню між Україною та Росією без жодних умов.Таку ініціативу оголосили за підсумками зустрічі "коаліції охочих", передає кореспондентка Суспільного.
Це має бути всеосяжне припинення вогню на морі, в повітрі та на суші.
У засіданні "коаліції охочих" взяли участь представники 35 країн, включно з Україною — повідомив президент Володимир Зеленський.
Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем?єр-міністри Британії і Польщі Кір Стармер і Дональд Туск були особисто, решта країн під'єдналися онлайн.
Перед засіданням, а також після нього учасники "коаліції охочих" провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом — сказав на пресконференції канцлер Мерц. І додав, що "Трамп поділяє нашу ініціативу і підтримує її".
Прем?єр Польщі зазначив, що "вперше ми відчули, що ми говорили одним голосом".
Кір Стармер зазначив, що у разі дотримання режиму припинення вогню відразу почнуться мирні переговори.
У разі ж якщо Росія не погодиться на 30-денне перемир?я без умов — країни ЄС, скоординовано зі США та Британією накладуть на неї санкції, які вже підготували.
Моніторинг за припиненням вогню можливо забезпечити "разом зі США" — додав президент Зеленський. І Макрон зазначив, що припинення вогню має бути "також з моніторингом, який головне будуть забезпечувати американці, але всі будуть брати участь".
Спецпосланець Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлог пізніше написав у Х: "Всеосяжне (повітряне, наземне, морське, інфраструктурне) припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої та найдовшої війни в Європі з часів Другої світової війни".