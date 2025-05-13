У Римі пройде саміт європейських міністрів оборони щодо підтримки України

У п'ятницю, 16 травня, в Римі відбудеться зустріч міністрів оборони п’яти європейських країн для обговорення підтримки України та зміцнення оборонних спроможностей Європи.
Про це повідомляє Sud Ouest.
Це буде вже четверта зустріч у такому форматі після Берліна (листопад 2024), Варшави (січень 2025) і Парижа (березень 2025). Міністри оборониз Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії та Італії планують обговорити координацію зусиль щодо допомоги Україні в умовах триваючої війни з росією.
У Міністерстві оборони Італії повідомили, що очільник відомства Гвідо Крозетто проведе зустріч зі своїми колегами з Німеччини, Франції, Польщі та Великої Британії для обговорення координації зусиль із підтримки України. Під час саміту міністри також обміняються думками щодо зміцнення європейських оборонних спроможностей.
Після завершення переговорів п’ятеро міністрів виступлять на спільній пресконференції, яка розпочнеться о 14:45 за київським часом.
Нагадаємо, напередоднi стало вiдомо, що Італія планує стати одним із лідерів у процесі економічної відбудови України, зокрема у виробничому секторі.
А суботу, 10 травня, в Києві відбулася зустріч лідерів «коаліції охочих». За її результатами сторони оприлюднили спільну заяву, в якій закликали до повного та безумовного припинення вогню на всій території України щонайменше на 30 днів, починаючи з понеділка, 12 травня.
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