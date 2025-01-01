"Те, що ви робите сьогодні, завтра стане легендою": Келлог до українських військових

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що міжнародні партнери мають допомогти Україні у відбудові, запровадивши для неї свій «План Маршалла».
Таку думку він висловив на дискусії, організованій ініціативою Ялтинська Європейська Стратегія (YES) і Фондом Віктора Пінчука напередодні міжнародної конференції з відновлення України URC-2025, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Келлог підкреслив важливість відбудови України. Він згадав як після завершення Другої світової війни США запровадили План Маршалла для Європи.
«І я думаю, ми маємо зробити те саме для України», - сказав спецпредставник, попередивши, що це буде дуже важке завдання.
За його оцінкою, ситуація зараз дуже складна, тож потрібно досягти припинення вогню. Келлог високо оцінив дії Президента України та його команди «за те, як розумно вони поводилися».
На переконання дипломата, припинення вогню дійсно може привести до завершення цієї війни. «Мені як колишньому солдату важко зрозуміти рівень насильства, який зараз ви спостерігаєте в Україні… Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів, це вбивство в промислових масштабах», - сказав він, додавши, що гинуть також цивільні, руйнуються міста.
Для порівняння генерал у відставці згадав, що армія Сполучених Штатів вийшла з В'єтнаму, втративши там 68 тисяч солдатів. Як підкреслив Келлог, тоді США сказали: «Стоп! Просто зупиниться!».
І тепер українці погодилися на припинення вогню, але це була одностороння згода, констатував він.
Спецпредставник президента США особливо акцентував на темі повернення українських дітей. Дональд Трамп, за його словами, переймається цією проблемою, тож наполягав у розмовах з Володимиром Зеленським, що вона має бути одним з пунктів переговорів з росіянами - і український лідер погодився.
Келлог звернувся до українських військових, які були присутні в залі: «Те, що ви робите сьогодні, завтра стане легендою».