Рада ратифікувала угоду про створення Спецтрибуналу проти РФ: чим це важливо

Спецтрибунал проти Росії

Верховна Рада України ратифікувала Угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram."Парламент ратифікував Угоду між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України", - повідомив Железняк.Зокрема, за відповідне рішення проголосувало 323 народні депутати.Як відомо, ініціатором відповідного законопроєкту виступив президент України Володимир Зеленський.У пояснювальній записці до законопроєкту відзначалося, що прийняття відповідного проєкту закону дозволить завершити всі внутрішньодержавні процедури України щодо набранняУгодою чинності, що дозволить створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України з метою незалежного та неупередженого розслідування, кримінального переслідування та судового розгляду справ проти вищих посадових осіб, причетних до скоєння злочину агресії проти України.Таким чином, ратифікація Угоди дозволить започаткувати юридичний механізм формування інституційної основи Спеціального трибуналу, зокрема визначення його місця розташування, розробки внутрішньої регламентації та залучення інших держав до Розширеної часткової угоди, що становить основу подальшого функціонування Спеціального трибуналу.Як повідомляв УНІАН, 25 червня 2025 року Зеленський та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу. Зеленський наголосив, що "Гаага чекає навинуватців" агресії проти України.До роботи над створенням Спецтрибуналу приєдналися 39 держав, ЄС і Рада Європи. Загалом підготовка зайняла понад два роки. 9 травня 2025 року у Львові коаліція держав офіційно підтримала створення такого трибуналу.