Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Комітет постійних представників ЄС (Corеper) зранку у п'ятницю, 18 липня, затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив дипломат ЄС, обізнаний з перебігом засідання."Зранку Coreper ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Це було єдине питання порядку денного", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".Він повідомив, що формальне затвердження пакета санкцій відбудеться цього ж дня на засіданні Ради ЄС з загальних питань.Як повідомляла "Європейська правда",з 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ.Обговорення 18-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії було заплановане на п’ятницю, 18 липня,– але в рамках розділу "Різне" (Any other business, AOB), що не передбачало голосування та прийняття рішення.Більше про передумови цих подій читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка