ЄС ухвалив 18 пакет санкцій проти Росії та знизив ціну на російську нафту

Банківські санкції

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Європейський Союз 18 липня ухвалив 18 пакет Санкції проти РФ. Під обмеження потрапив енергосектор, банківський, військова промисловість. Зокрема, ЄС знизив граничну ціну на сиру російську нафту з $60 до $47,6 — Україна не раз говорила про таку необхідність.Крім того, ЄС вів заборону на імпорт продуктів переробки нафтопродуктів, виготовлених з російської сирої нафти та що походять з будь-якої третьої країни, за винятком Канади, Норвегії, Швейцарії, Великої Британії та Сполучених Штатів. Це має запобігти тому, щоб російська нафта не потрапляла на ринок ЄС через «чорний хід».Також Рада погодила новий санкційний список, куди увійшло 14 людей та ще 41 організація — їх визнали причетними до дій проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Після цього загальна кількість фігурантів у санкційному списку перевищила 2 500.Крім того, ЄС ввів додаткові санкції щодо всього ланцюжка створення вартості тіньового флоту — під обмеження потрапили ще 105 суден. Тепер у санкційний список блоку в загальному входить 444 судна.ЄС запровадив повноцінні санкції — заморожування активів, заборону на поїздки й надання ресурсів — проти російських та міжнародних компаній, які керують суднами тіньового флоту, торгують російською нафтою, а також проти головного клієнта цього флоту — індійського нафтопереробного заводу, основним власником якого є «Роснефть».Вперше до списку потрапив і капітан судна тіньового флоту, і приватна компанія, яка веде міжнародний реєстр прапорів.Також до переліку додали одну компанію з російського сектора скрапленого газу.ЄС повністю забороняє будь-які транзакції, пов?язані з «Північним потоком-1» та «Північним потоком-2». Це стосується і постачання товарів чи послуг — щоб не допустити завершення, обслуговування, запуску чи майбутнього використання обох газопроводів.ЄС розширює дію заборони на фінансові обмінні послуги для російських банків — тепер це не просто обмеження на обмін повідомленнями, а повна заборона транзакцій. Нові обмеження охоплять ще 22 російські банки — на додаток до 23, які вже під санкціями.ЄС посилив санкції проти фінансових установ, криптокомпаній і банків з третіх країн, які допомагають Росії обходити обмеження, підтримують її війну проти України або пов’язані з російською Системою передачі фінансових повідомлень — аналогом SWIFT, створеним Центробанком Росії для захисту від санкцій.Крім того, ЄС розширив заборону на транзакції для компаній з третіх країн, якщо ті порушують санкції або допомагають Росії уникати обмежень, зокрема в нафтяному секторі.Крім того, тепер діятиме заборона на будь-які операції з Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ) та його субфондами та компаніями.Рада створила механізм, який дозволяє поширювати заборону на окремі компанії, в які інвестував Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ), а також на організації, що надають йому інвестиційні чи інші фінансові послуги. Конкретні компанії та установи визначатиме сама Рада. Уже зараз до списку додано чотири російські компанії, що отримували інвестиції від РФПІ. Це ще більше обмежує доступ Росії до світових фінансових ринків та іноземної валюти.Також Рада заборонила продаж, постачання, передачу та експорт програмного забезпечення і систем його керування, якщо вони використовуються в банківській чи фінансовій сфері.ЄС запровадив нові санкції, щоб обмежити військові можливості Росії. Під обмеження потрапили постачальники російського військово-промислового комплексу, зокрема три компанії з Китаю, які постачають товари, що використовуються на війні. Ці заходи мають ще більше ускладнити доступ Росії до потрібних товарів і технологій.До списку також додали вісім білоруських компаній, які беруть участь у підтримці воєнних дій Росії.Окремо 26 нових організацій потрапили під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення — тобто таких, що можуть використовуватися і в цивільних цілях, і у військових. З них 11 компаній базуються не в Росії, а в третіх країнах: сім — у Китаї та Гонконзі, чотири — в Туреччині. Вони були причетні до обходу санкцій, зокрема постачали компоненти для безпілотників.Крім того, ЄС погодив нові обмеження на експорт товарів на понад 2,5 мільярда євро. Тепер до списку заборонених входять також технології та матеріали, які використовуються для розробки й виробництва російських військових систем — зокрема, верстати з числовим програмним керуванням і хімічні компоненти для виробництва пального.Також розширено заборону на транзит через територію Росії — вона охопить нові економічно важливі товари, які використовуються у будівництві та транспорті.Рада запровадила санкції проти ще однієї особи, яка бере участь у так званій «військовій освіті» українських дітей, депортованих до Росії. Таким чином, у санкційному списку вже понад 90 людей, причетних до викрадення та ідеологічної обробки українських дітей.Також до пакета санкцій додали кількох російських посередників на тимчасово окупованих територіях, зокрема особу, відповідальну за маніпуляції з українською культурною спадщиною, одного з відомих російських бізнесменів і ще одного пропагандиста.Окрім восьми білоруських компаній, пов?язаних із військовою промисловістю, ЄС також узгодив нові обмеження на торгівлю з Білоруссю — вони тепер прирівнюються до тих, які діють проти Росії. Крім того, часткову заборону на фінансові сервіси з Білоруссю перетворили на повну заборону транзакцій. Також запровадили ембарго на імпорт зброї з Білорусі.ЄС ухвалив нові правила для захисту своїх держав-членів від незаконних арбітражів за двосторонніми інвестиційними угодами. Це стосується справ, які ініціюють російські компанії або фізичні особи, зокрема олігархи чи їхні представники. Країни ЄС зобов?язані не визнавати такі провадження та спільно діяти, щоб запобігти виплатам за їхніми рішеннями.