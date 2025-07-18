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Британія приєдналася до рішення ЄС щодо зниження цінової межі на російську нафту

Війна з московитами / Україна і світ 19-лип, 2025, 10:269 prov 0
18 липня Велика Британія повідомила, що разом з Європейським Союзом зменшує граничну ціну на російську нафту – з $60 до $47,60 за барель.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням повідомлення британського уряду
Деталі: Разом із ЄС Британія знижує так звану стелю цін на російську нафту із 60 до 47,6 долара за барель. Це "безпосередньо вдарить по нафтових доходах Росії, які вже впали на 35% у порівнянні з минулим роком", вважає уряд Британії.
"Разом ми продовжимо чинити безжальний тиск на Путіна, обмежуючи його критично важливу нафтову промисловість і відрізаючи фінансування його незаконної війни в Україні", – наголосив британський міністр закордонних справ Девід Леммі.
"Стеля ціни" визначає верхню межу, за якою компанії "Групи семи" можуть транспортувати морем, страхувати або іншим чином обслуговувати російську нафту.
Британська влада уточнила, що дає підприємствам час до 2 вересня для адаптації до зниженої "стелі цін" на російську нафту.
Нагадаємо:
  • Європейський Союз знизив верхню межу ціни на російську нафту в межах 18-го пакета санкцій, який був остаточно ухвалений у п?ятницю. Це стало можливим, оскільки Словаччина та Мальта відмовилися від блокування.
  • До пакета також увійшли санкції проти 105 суден "тіньового флоту", зниження цінової стелі на російську нафту та заходи проти банків і компаній за межами РФ, які залучені до підтримки її воєнної машини.
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