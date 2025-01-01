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Військовий юрист

Україна та росія проведуть переговори у Туреччині 23–24 липня — Іndependent Turkce

Головна / Війна з московитами 21-лип, 2025, 09:239 prov 7
Цього тижня у Стамбулі очікується черговий раунд переговорів між українською та російською делегаціями. 
За інформацією Іndependent Turkce, зустріч може відбутися вже 23 або 24 липня, проте точний час і місце тримаються в таємниці. Сторони мають зосередитися на обговоренні технічних питань — зокрема, обміну полоненими, гуманітарної допомоги, безпеки інфраструктури та стабілізації кордонів.
З початку повномасштабної війни Туреччина неодноразово виступала посередником діалогу між Києвом і Москвою. Цього разу переговори також пройдуть у закритому форматі — результати анонсують оприлюднити через офіційні канали. 
Джерела наголошують, що сторони наразі активно узгоджують логістику та забезпечують додаткові заходи безпеки.
Джерело.
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