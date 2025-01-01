Україна та росія проведуть переговори у Туреччині 23–24 липня — Іndependent Turkce

Цього тижня у Стамбулі очікується черговий раунд переговорів між українською та російською делегаціями.За інформацією Іndependent Turkce, зустріч може відбутися вже 23 або 24 липня, проте точний час і місце тримаються в таємниці. Сторони мають зосередитися на обговоренні технічних питань — зокрема, обміну полоненими, гуманітарної допомоги, безпеки інфраструктури та стабілізації кордонів.З початку повномасштабної війни Туреччина неодноразово виступала посередником діалогу між Києвом і Москвою. Цього разу переговори також пройдуть у закритому форматі — результати анонсують оприлюднити через офіційні канали.Джерела наголошують, що сторони наразі активно узгоджують логістику та забезпечують додаткові заходи безпеки.