Зеленський: Без зустрічі лідерів завершити війну не вдасться

Він також нагадав, що серед головних питань, з яких вдалося досягти згоди під час останнього раунду переговорів у Стамбулі, – обмін 1200 полонених та повернення політв’язнів і журналістів.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи переговори у Стамбулі, заявив, що росіяни почали говорити про зустріч на рівні лідерів, і до цього їх спонукали «деякі кроки та операції на території Росії».Таку думку глава держави висловив під час спілкування з журналістами 24 липня, передає кореспондент Укрінформу.«Нам потрібно закінчення війни, яке починається, напевно, з зустрічі лідерів. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда (порядок денний) такої зустрічі – зустрічі на рівні лідерів. ...Ми порушуємо це питання публічно завжди. І вони зараз у розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі», - зазначив Зеленський.На його думку, зміни у ставленні росіян до ідеї зустрічі на рівні лідерів сталися через деякі кроки та операції на території Росії.«Окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це», - зауважив Президент.«Ми домовилися про обмін 1200 військовополонених. Друге. Ми довго йшли до цього питання, я думаю, що це важливий аспект. Це цивільні – політичні в'язні і журналісти. Ми почали працювати над списками. Тепер це категорія політичних в'язнів і журналістів. І ви знаєте, що ми не можемо обмінювати цивільних, цивільних вони (Росія - ред.) повинні відпускати. Тому шукаємо зараз формат щодо списків. І з нашого боку, і з їх боку», - зазначив глава держави.