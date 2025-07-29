У Верховній Раді закликали до бойкоту делегації РФ з підсанкційною Матвієнко на конференції в Женеві

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на віцеспікерку Верховної Ради Олену Кондратюк, яка буде представляти Україну
Деталі: Кондратюк закликала інших спікерів парламентів, які прямують на всесвітню конференцію у Женеві, уникати будь-яких взаємодій із Матвієнко, яку пустили туди попри санкції.
Віцеспікерка додала, що шокована присутністю російської делегації на чолі з Матвієнко.
Пряма мова: "Закликаю учасників конференції спікерів до бойкоту будь-яких публічних заходів за участі цієї міжнародної злочинниці – Матвієнко. Будь-яке спільне фото чи рукостискання з нею – означає стати на бік агресора. І це буде обов’язково використано російською пропагандою з метою виправдання злочинів РФ… Ми не можемо дозволити ганебну присутність злочинців без будь-якої реакції.
Підсанкційні особи не можуть спокійно літати на світові зібрання! Не можуть поширювати свої наративи на найбільш представницьких майданчиках. У чому тоді зміст санкцій?".
Кондратюк зазначила, що зі свого боку планує говорити на цьому заході про те, що переживає Україна в умовах війни, нагадувати про викрадених Росією дітей і закликати до посилення санкційної політики.
Передісторія:
- Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що місце Матвієнко – "на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях", а її допуск до Женеви "є ганебним і не повинен був відбутися".
- Всесвітня конференція голів парламентів збирається раз на 5 років. Це перша така подія з моменту повномасштабного нападу РФ на Україну.
- В попередні роки головуючі в ОБСЄ Північна Македонія та Мальта впустили для участі в міністерській зустрічі делегацію РФ на чолі з міністром закордонних справ РФ Лавровим, попри війну і санкції.