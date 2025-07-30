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Військовий юрист

У Женеві депутати різних країн світу влаштували демарш для підсанкційної Матвієнко

Війна з московитами / Україна і світ 30-лип, 2025, 13:569 prov 0
Десятки учасників всесвітньої конференції спікерів парламентів у Женеві залишили залу під час виступу спікерки Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко. 
Як повідомляє "Європейська правда", відео демаршу опублікувала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка представляє Україну.
В опублікованому Кондратюк відеофрагменті можна бачити, як кілька десятків членів делегацій залишають залу у зв’язку з виступом Матвієнко. "Я пишаюсь усіма нашими партнерами і колегами! Це демарш проти агресора, це підтримка народу України!", – відреагувала Кондратюк. 
Деталі щодо того, хто вийшов із зали або залишився, наразі невідомі. 
Нагадаємо, перед цим у Раді висловили обурення присутністю російської делегації та закликали учасників конференції уникати будь-яких взаємодій з нею.
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що місце Матвієнко – "на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях", а її допуск до Женеви "є ганебним і не повинен був відбутися".
Всесвітня конференція голів парламентів збирається раз на 5 років. Це перша така подія з моменту повномасштабного нападу РФ на Україну. 
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