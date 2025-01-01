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Трамп після заяв Медведєва наказав розгорнути дві ядерні субмарини

Війна з московитами / Україна і світ 02-сер, 2025, 07:079 prov 0
Президент США Дональд Трамп оголосив про відправлення двох атомних підводних човнів "у відповідні регіони" після провокаційних заяв заступника голови Радбезу РФ Дмитрія Медведєва.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", Трамп написав на Truth Social.
Президент США назвав останні слова Медведєва "надзвичайно провокаційними".
"Я віддав наказ розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться не просто словами", – додав він.
Трамп не уточнив, де саме будуть розгорнуті ці ядерні човни. Водночас він висловив сподівання, що слова Медведєва не призведуть "до непередбачуваних наслідків".
Як відомо, раніше цього тижня Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.
Заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв на це заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".
У відповідь президент США заявив, що Медведєву варто "стежити за словами" і він заходить надто далеко.
Джерело.
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