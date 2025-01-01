Масована атака БпЛА на Росію: пожежі на НПЗ, радіозаводі та вибухи біля військового аеродрому

У ніч на 2 серпня в низці регіонів Росії пролунали вибухи, які супроводжувалися роботою систем протиповітряної оборони. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників і великі пожежі на нафтопереробних заводах, вибухи на радіозаводах і біля військового аеродрому.Російські Telegram-каналиУ соціальних мережах з’явилися відео великої пожежі, ймовірно, на території Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області. На кадрах чутно звуки, схожі на роботу безпілотників та роботу систем протиповітряної оборони.Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив удар безпілотників по Новокуйбишевську."Сьогодні вранці ворожі БпЛА атакували одне з промислових підприємств у Новокуйбишевську. На місці працюють оперативні служби", – написав він у своєму Telegram-каналі.Він також повідомив, що в області введено тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету, а самарський аеропорт призупинив роботу.Безпілотники також, ймовірно, вразили АО "Виробниче об'єднання "Електроприбор" в місті Пенза Пензенської області. Це підприємство безпосередньо пов’язане з оборонним сектором РФ. Воно спеціалізується на виробництві елементів управління для російських ракетних систем та систем зв'язку.Поруч з ним розташований єдиний російський оборонний завод, що виготовляє пункти управління бойовими діями підрозділів ППО – АТ "Радіозавод", який, ймовірно, також був уражений.За словами очевидців, біля аеродрому Дягілево, що розташований у Рязанській області пролунали гучні вибухи.Ще один нафтопереробний завод, ймовірно, було уражено в місті Рязань. Місцеві пабліки публікують відео очевидців, де видно стовп вогню. Влада регіону підтвердила факт атаки безпілотників на місцеве підприємство, не уточнюючи, про яке саме йдеться.