"Справжня торгівля дітьми": окупанти створили онлайн-каталог українських дітей з Луганщини для усиновлення

Війна з московитами 08-сер, 2025, 08:51
Російські окупанти створили онлайн-каталог з українськими дітьми з Луганщини, де розміщено їхні фото та описи характеру для усиновлення. Громадські активісти називають це торгівлею дітьми, яка легалізує їхнє викрадення.
російські окупанти створили онлайн-каталог з українськими дітьми з Луганщини. Там розміщені їхні фото та опис характеру, повідомляє УНН із посиланням на допис керівника організації Save Ukraine, яка бере участь у поверненні викрадених дітей, Миколи Кулеби у Facebook.

За словами активіста, каталог розміщений на сайті так званого "міністерства освіти і науки лнр". У ньому можна "вибрати" собі дитину на усиновлення, спираючись на фото з підписами, в яких розповідається про її характер та захоплення.
Вони описують дітей як товар: "слухняна", "спокійна" тощо. Уявіть лише - ви можете відфільтрувати дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся! Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити
- зазначив Кулеба.
Він додав, що більшість дітей у цьому "каталозі" народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство, при цьому батьки деяких з них були вбиті саме окупаційною владою, іншим - просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення.
"Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених українських дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж Луганського "міністерства освіти". Вся доказова база їхніх злочинів - прямо на їхніх офіційних ресурсах", - резюмував Кулеба.
