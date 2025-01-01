Ukraine Facility: Рада ЄС дала добро на виділення Україні 3,2 млрд євро

Рада ЄС схвалила 4-й черговий платіж у розмірі понад 3,2 млрд євро на підтримку України в рамках програми Ukraine Facility після задовільного виконання низки необхідних умов та проведення реформ.Про це повідомили у Раді ЄС, передає "Європейська правда"."Україна отримає понад 3,2 мільярди євро фінансування після того, як Рада ЄС ухвалила рішення про четвертий черговий транш допомоги в рамках програми Ukraine Facility", – йдеться у повідомленні.4-й транш Ukraine Facility на понад мільярд євро менший, ніж планувалося, бо Київ не провів усі обіцяні ЄС реформи. В той же час зазначена сума є більшоюЦе фінансування спрямоване насамперед на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування системи державного управління.Виплати в рамках Ukraine Facility тісно пов'язані з "Планом України", який окреслює стратегію відновлення, реконструкції та модернізації України, а також графік впровадження реформ, узгоджених з цілями вступу країни до ЄС протягом наступних чотирьох років, нагадали в Раді ЄС.Нагадаємо, 1 серпня уряд України ухвалив рішення продо "Плану України". В уряді пояснили необхідність змін потребою "актуалізувати зобов?язання".В Кабміні повідомляли, що до кінця вересня нову версію плану має затвердити Рада ЄС.В Європейській комісії заявили, щовнесені Україною поправки до "Плану України".Як відомо, з початку 2024 року головною лінією фінансової допомоги Україні з боку ЄС стала програма за назвою Ukraine Facility із заявленою вартістю в 50 млрд євро.Починаючи з 2-го кварталу 2024 року ЄС прив'язує надання коштів до втілення Україною реформ. На кожний квартал Україна має індикатори – певні зміни, які Київ має втілити або рішення, які має ухвалити. А щоби додатково юридично підтвердити свою готовність, уряд прописав усі кроки та терміни виконання у документі за назвою "План України".25 липня речник Єврокомісії заявив у коментарі "Європейській правді", що наступний транш Ukraine Facility