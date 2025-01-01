Трамп заявив про "обмін територіями" між Україною та Росією: Зеленський потужно відповів

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.
За словами Трампа, у Вашингтоні розглядають сценарій, за яким Україна могла б передати Росії певні райони, натомість Москва повернула б частину окупованих територій Києву. Такий обмін, на думку президента США, має на меті наблизити завершення війни.
"Ви дивитеся на територію, за яку йшла боротьба три з половиною роки, і, знаєте, багато росіян загинуло, багато українців загинуло. Тож ми дивимося на це, але насправді ми намагаємось деякі території повернути і деякі - обміняти. Це складно. Насправді це не просто. Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін", - сказав Дональд Трамп.Водночас він підкреслив, що остаточне рішення залежатиме від переговорів між Києвом і Москвою та їхньої політичної волі.
Зазначимо, що в політичних колуарах шириться думка, що "обмін територіями" від адміністрації Трампа передбачає втрату Україною певних областей. Так, російський диктатор вимагає, щоб Україна віддала під контроль Росії Луганську та Донецьку області повністю, а також Крим.
В свою чергу Росія в рамках передбачуваної угоди повинна буде припинити бойові дії в Херсонській і Запорізькій областях. От тільки поки незрозуміло, чи Москва відмовиться від контролю над цими окупованими територіями, зокрема і над Запорізькою АЕС, чи йдеться просто про "замороження" конфлікту.
Разом з тим, вранці 9 серпня Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що Київ не погодиться на передачу окупованих територій, і будь-які мирні ініціативи без участі України не матимуть сили.
"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", – заявив Володимир Зеленський.
Джерело.