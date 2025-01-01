Заява лідерів Європи і безпекова зустріч в Британії: як світ готується до саміту Трампа і Путіна

Переговори про майбутнє України не можуть вестися без її участі і до припинення вогню, територіальні поступки Росії як умова миру неможливі. З такою спільною заявою виступили за підсумками переговорів та консультацій із українським керівництвом лідери країн Європи.

Це відповідь президенту США Дональду Трампу, який планує 15 серпня зустрітися із Володимиром Путіним у США, щоб обговорити перспективи закінчення війни в Україні. Для цього Москві та Києву потрібно провести "обмін територіями", заявив напередодні Трамп.

Лідери країн Європи та голова Єврокомісії виступили із спільною заявою, оприлюднивши спільну позицію напередодні зустрічі президентів США та Росії на Алясці.

Комюніке було опубліковано пізно увечері суботи, 9 серпня, через добу після того, як Дональд Трамп оголосив місце та дату зустрічі з Володимиром Путіним для обговорення перспектив завершення війни з Україною. За версією Трампа, для цього буде потрібний, зокрема, "обмін територіями" між Москвою та Києвом.

Трамп тоді не конкретизував, що він має на увазі, але джерела Wall Street Journal, знайомі з результатами переговорів спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа з Путіним у Москві 6 серпня, розповіли журналістам, що очільник Кремля нібито готовий на перемир'я в обмін на відмову України від Донецької та Луганської областей, які значною мірою контролює Росія.