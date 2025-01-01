Зеленський: Україна розгортає у Данії місію, щоб ділитися досвідом протидії БпЛА

Президент України Володимир Зеленський повідомив про початок розгортання української військової місії в Данії для поширення досвіду захисту від дронів. За його словами, українські фахівці прибули для участі у спільних навчаннях з партнерами, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам."Наші військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам", – заявив Зеленський у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що "український досвід – найбільш актуальний зараз у Європі, і саме наш досвід, наші фахівці, наші технології можуть стати ключовим елементом майбутньої європейської «Стіни дронів» – масштабного проєкту, який гарантуватиме безпеку в небі".Сьогодні Головнокомандувач Збройних сил України доповів про перший звіт команди з Данії. Зеленський доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України та секретарю РНБО оперативно працювати з усіма партнерами в Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. "Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", – додав президент.Ця ініціатива розгортається на тлі серії безпрецедентних порушень повітряного простору країн НАТО Росією. За останні два тижні країни Альянсу неодноразово звинувачували Москву у втручанні, що посилило занепокоєння щодо безпеки в Європі. Зокрема, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії над Фінською затокою та перебували там 12 хвилин, ігноруючи запити на ідентифікацію. Росія заперечила порушення, заявивши, що літаки виконали "запланований політ" з аеродрому в Карелії до Калінінградської області відповідно до міжнародного права. НАТО 23 вересня засудило цей інцидент як "ескалаційний", і Естонія повідомила, що це вже четверте подібне порушення з боку РФ у 2025 році. У ніч із 9 на 10 вересня близько 20 російських дронів увійшли в повітряний простір Польщі, де деякі з них були збиті; пізніше зафіксовано ще один рій дронів, що порушив кордони. Крім того, російські літаки пролетіли над німецьким фрегатом у Балтійському морі.Солдат ЗСУ з дроном. Ілюстративно | фото APГенеральний секретар НАТО Марк Рютте 29 вересня в Брюсселі перед нарадою з колегією Єврокомісії заявив, що Альянс продовжує розслідувати, чи було втручання навмисним. "У Данії ми ще з’ясовуємо, що за цим стоїть. Але коли йдеться про Польщу й Естонію – очевидно, що це росіяни. Ми ще з’ясовуємо, чи це навмисно, чи ні. Але навіть якщо й ні – це безрозсудно й неприйнятно", – цитує Рютте Радіо Свобода. Він назвав ініціативу "стіни дронів" своєчасною та необхідною, запросивши Україну поділитися досвідом на нараді країн східного флангу ЄС. Рютте підкреслив, що такі дії Росії тестують єдність НАТО та час реакції Альянсу, посилаючись на холодновоєнні прецеденти.Ці події збігаються з хвилею невідомих дронових спостережень у Скандинавії. 29 вересня ввечері співробітники норвезької компанії Equinor повідомили про спостереження невідомого дрона біля газової платформи Sleipner у Північному морі, поблизу кордону норвезького континентального шельфу. Поліція Норвегії підтвердила інцидент і розпочала внутрішні сповіщення та розслідування за участю розвідки, намагаючись з'ясувати природу об'єкта. Sleipner – це комплекс газо- та конденсатних родовищ Sleipner ?st, Sleipner Vest та супутніх полів (Loke, Gungne, Alfa Nord), оголошених прибутковими у 1984 році. У 2022 році норвезька поліція встановила сенсори для виявлення дронів біля нафтогазових об'єктів; за даними VG, того року зафіксовано спостереження дронів біля щонайменше 10 таких установок.У Норвегії за останній тиждень зафіксовано низку інцидентів: 24 вересня закрито повітряний простір над Осло-Гардермуен через можливі дрони; у вихідні – спостереження біля бази ?rland flystasjon; 29 вересня – два дрони над Бреннейсунном у Nordland. Поліцейське головне управління Норвегії зазначає, що більшість таких спостережень (наприклад, маленькі літаки, зірки чи світлові феномени) не є дронами, але закликає повідомляти про них, особливо біля критичної інфраструктури.У Данії ситуація не менш напружена: з 22 по 28 вересня зафіксовано серію невідомих БПЛА над цивільними аеропортами та військовими об'єктами, що призвело до тимчасового закриття K?benhavn lufthavn Kastrup 23 вересня, а також аеродромів у чотирьох регіонах та бази Karup – найбільшої військової авіабази країни. 28 вересня дрони помічено біля кількох військових установ, що змусило датське командування таємно мобілізувати сотні резервістів. У відповідь Данія заборонила цивільні польоти дронів з 29 вересня напередодні саміту ЄС з оборони, а Франція, Німеччина та Швеція надіслали військових, антидронові системи та гелікоптер для посилення безпеки. Спостереження дронів також зафіксовано в Швеції (Мальме, 22 вересня), Литві та Німеччині.Саме в такому контексті 29 вересня в Данії стартували спільні навчання "Крила оборони" ("Wings of Defense") за участю українських спеціалістів, які діляться досвідом протидії ударним БПЛА. Ці маневри стали першим кроком до ширшої європейської співпраці, як зазначив Зеленський. Експерти НАТО вважають, що російські провокації – це тест на реакцію Альянсу, і закликають до посилення "стіни дронів" для захисту неба.