Над Заходом України можуть закрити небо, — The Telegraph. Згодом щит пропонують поширити і на Київ.

Російські безпілотники та винищувачі дедалі активніше випробовують витримку НАТО, а Захід змушений готуватися до оборони.
Дрони з’являлися в небі над Данією, Польщею та Румунією, а винищувачі — над Естонією. Паралельно відбулися кібератаки проти летовищ, зокрема аеропорту Хітроу. За останні три тижні Москва здійснила серію демонстративних перевірок здатності Альянсу захищати свої кордони.
Проте реакція НАТО виглядає непереконливою. Як відзначає головний аналітик із зовнішньої політики The Telegraph Роланд Оліфант, союзники збили набагато менше російських дронів над Польщею, ніж українські військові роблять це у себе вдома.
Найважливішим є не сам факт інцидентів, а їхній контекст: ці операції мали показати, чи готовий Альянс — і насамперед США — рішуче реагувати на вторгнення у свій повітряний простір. За словами експерта, Путін переконаний, що Америка втратила фокус. Дональд Трамп і його команда вже відмовилися від традиційної доктрини глобального домінування США, а нинішня адміністрація розділена між тими, хто хоче зосередитися на стримуванні Китаю, та тими, хто виступає проти будь-якого втручання за кордоном.
Стратегічна мета Кремля відома: створити «нову архітектуру безпеки» в Європі, фактично переглянувши післявоєнний порядок і відновивши вплив Москви на континенті. Це передбачає знищення української державності й водночас підрив єдності НАТО. На думку Оліфанта, нинішнє президентство Трампа Путін розглядає як унікальний шанс.
Вторгнення літаків у небо Естонії чи запуск дронів над Польщею, Румунією та Данією — це спроби перевірити, чи зможе НАТО діяти спільно. Якщо один із союзників збиватиме російські літаки, чи підтримають його інші, чи настане розкол?
Що може зробити Європа?
Передусім, союзникам доведеться визнати: діяти доведеться майже без допомоги США. Вашингтон не зник із гри, але наразі зосереджений на інших пріоритетах. По-друге, європейські країни повинні усвідомити, що їхній вплив напряму залежить від готовності застосовувати силу й ризикувати заради безпеки.
Серед пропозицій — створення над заходом України протиповітряного «щитка» для знищення російських ракет і дронів, із можливим розширенням цієї зони на Київ. Така операція засвідчила б, що Європа готова діяти рішуче й брати на себе відповідальність. Водночас це посилило б оборону України й показало Кремлю: якщо Росія створює виклики Заходу, то й Європа здатна відповідати симетрично.
Очікується, що цього тижня в Копенгагені європейські лідери обговорять ці та інші варіанти. Головне, підкреслює Оліфант, — аби будь-яке рішення стало зрозумілим і твердим сигналом для Москви.
Раніше експерт Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень Андреас Умланд також наголошував: ідея закриття неба над Україною не є фантастичною. Вона здатна принести користь не лише українцям, а й усій Європі та світу.